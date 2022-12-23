Грудень, 23 в 14:58

У чотирьох районах Києва збільшили кількість пунктів обігріву, які оснащені генераторами та іншим необхідним обладнанням.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах загалом з’явилися 52 нових пункти. Там кияни можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в домівках.

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Загалом функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто (з них 50 – облаштовані намети ДСНС).

За словами Віталія Кличка, долучається і бізнес – додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.

Мер столиці зауважив, що ситуація з дефіцитом електроенергії залишається дуже складною по всій країні.

Інформація про пункти обігріву на карті нижче:

Днями столиця отримала гуманітарну допомогу від Риги – 49 генераторів та теплові гармати, які пішли на дооснащення пунктів обігріву.

Також Київ отримав дев’ять потужних генераторів від данського міста-побратима Оденсе. Їх мають встановити в котельнях.

Куди у Києві піти працювати, якщо немає світла – читайте у матеріалі.