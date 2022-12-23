Грудень, 23 в 12:34

Починаючи з 24 лютого, на всій території Україні був проваджений воєнний стан і почала діяти комендантська година, яка змінювалася залежно від ситуації та воєнних дій у кожному регіоні.

Проте за кілька тижнів – Новий рік, тож українців цікавить, чи діятиме комендантська година у новорічну ніч. Факти ICTV дізнавалися, що буде з комендантською годиною на Новий рік 2023 та які правила діятимуть у новорічну ніч.

Комендантська година на Новий рік 2023 в Україні

Київ

Жителі столиці просили місцеву владу скасувати комендантську годину в новорічну ніч — з 31 грудня на 1 січня.

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Проте в ефірі телеканалу Київ заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що на новорічні свята в Києві буде діяти комендантська година.

– Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде, – сказав Бондаренко.

Крім того, він розказав, що гірлянду на ялинці на Софійській площі вмикатимуть на Новий рік та на Різдво. Будуть також намагатися вмикати вечорами, щоб кияни могли відчути елемент свята. Але ялинка не буде підсвічуватися під час повітряної тривоги.

Нагадуємо, що в Києві комендантська година діє з 23:00 до 5:00.

Київська область

Керівництво області ще не надавало інформації щодо скасування комендантської години. Найімовірніше, посилення або скасування заборони перебувати на вулиці не буде.

Наразі на території Київської області комендантська година діє щодня з 23:00 до 5:00.

Кривий ріг

13 грудня начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у своєму Telegram-каналі , що комендантська година у Кривому Розі скорочується та триватиме з 23:00 до 05:00 ранку.

Така комендантська година, найімовірніше, діятиме і в новорічну ніч 2023.

Харків та область

На Харківщині теж скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з 23:00 до 05:00. Про це 5 грудня 2022 року повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що таке рішення Харківська ОВА ухвалила у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери тощо.

Що стосується Нового року, то комендантська година, ймовірно, тут діятиме з 23:00 до 05:00 ранку. Щодо скасування повідомлень чи заяв не було.

Рівненщина

Рада оборони Рівненської області розглядатиме питання скасування комендантської години в регіоні.

– Послаблювати режим комендантської години на новорічну ніч в області не планують, – каже голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Наразі комендантська година на Рівненщині діє з 00:00 до 05:00 ранку.

Вінницька область

Ще на початку жовтня 2022 року очільник ОВА Вінницької області Сергій Борзов заявив, що у регіоні змінюють тривалість комендантської години.

Сьогодні вона діє з 00:00 до 05:00 ранку, найімовірніше, такі обмеження триватимуть і в новорічну ніч.

Івано-Франківська область

Комендантська година в регіоні діє з 23:00 до 05:00 ранку. Про правила чи зміни на Новий рік 2023 поки що не повідомлялося.

Львівщина

У регіоні тривалість комендантської години сягає п’яти годин – із 00:00 до 05:00. Нововведення почали діяти ще 19 жовтня.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький не повідомляв про новорічні зміни, тож імовірно, у новорічну ніч львівʼяни не зможуть перебувати на вулиці з 00:00 до 05:00 ранку.

Інші регіони України

На сьогодні в жодній області України не оголосили про зміни комендантської години на Новий рік 2023.

Наразі час комендантської години у областях такий:

Волинська область — з 00:00 до 05:00.

Дніпропетровська область — з 00:00 до 05:00.

Донецька область — з 21:00 до 05:00.

Житомирська область — з 00:00 до 05:00.

Закарпатська область — немає.

Запорізька область — з 23:00 до 05:00.

Луганська область — з 21:00 до 05:00.

Миколаївська область — з 00:00 до 05:00 (це не стосується деокупованих територій).

Одеська область — з 23:00 до 05:00.

Полтавська область — з 23:00 до 05:00.

Сумська область — з 23:00 до 04:00.

Тернопільська область — з 23:00 до 05:00.

Херсонська область — з 19:00 до 06:30.

Хмельницька область — з 00:00 до 05:00.

Черкаська область — з 23:00 до 05:00.

Чернігівська область — з 23:00 до 04:00.

Чернівецька область — з 00:00 до 05:00.

Радимо стежити за новинами обласних військових адміністрацій, які повідомлятимуть про зміни в комендантських годинах на Новий рік 2023.