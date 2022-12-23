Грудень, 23 в 10:41

Повномасштабна війна в Україні триває, а ворог систематично намагається знищити обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки українців.

Не виключено, що у 2023 році країни ЄС можуть переживати нову хвилю українських біженців. Факти ICTV дізнавались, які країни готові прийняти біженців у 2023 році.

Загальна ситуація

Сьогодні чимало країн Європи розробляють план на випадок нової хвилі біженців з України.

Зараз дивляться

Попри різні чутки, ще в жодній із країн не заявили, що не готові приймати українців чи зачиняють двері для біженців. Тому в 2023 році громадяни зможуть вільно виїхати до країн ЄС, як і раніше.

Яка конкретно ситуація буде в 2023 році, наразі невідомо. Навіть якщо якась із країн вирішить припинити прийом біженців, українці дізнаються про це першими.

Польща

У 2023 році тут зміняться умови перебування для українських біженців – у країні планують внести правки до Спецзакону про допомогу громадянам України.

З 1 лютого 2023 року біженці в Польщі повинні будуть покривати 50% витрат на проживання, але не більше 40 злотих на особу на день. А з 1 травня 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі уже 180 днів, матимуть покривати 75% витрат, але не більше 60 злотих на особу на день.

Ця виплата не поширюється на дітей, пенсіонерів, вагітних жінок, людей з інвалідністю, осіб з дітьми до 1 року, опікунів трьох дітей і більше, а також осіб та сімей, що перебувають у скрутному фінансовому становищі.

Також вимушені переселенці повинні будуть подати заявку на отримання номера PESEL. Ця умова є обовʼязковою.

Крім того, для вʼїзду нових біженців з України до Польщі повинна бути обґрунтована причина. Наприклад, активні бойові дії у місці проживання.

Німеччина

У 2023 році українці зможуть в’їжджати до Німеччини без візи та перебувати там до 90 днів без посвідки на проживання.

Якщо ви плануєте залишатися в країні, то необхідно податись на дозвіл на проживання для тимчасового захисту (протягом 90 днів після першого в’їзду до Німеччини). Для цього необхідно звернутися до імміграційної служби за місцем проживання або тимчасового перебування.

Крім того, з 1 січня 2023 року біженці в Німеччині отримуватимуть збільшену допомогу.

Велика Британія

Що стосується приїзду біженця до Британії, то у 2023 році не варто очікувати на якісь зміни.

Український біженець може скористатися програмою Будинки для України, в рамках якої потрібно знайти громадянина Британії, що погодиться надати житло переселенцям. Така угода укладалася мінімум на пів року.

Втім, охочих прийняти українців дуже мало, тому в прийдешньому році потрапити до країни буде важко.

Також українці можуть отримати візу до Великої Британії для возз’єднання з членами сімей, що вже тимчасово проживають там. Наприклад, це можуть бути батько, матір, дитина, брат, сестра тощо.

Такий дозвіл видається максимум на три роки.

Словаччина

У 2023 році українці також зможуть виїхати до Словаччини. Якщо плануєте залишитись у країні як біженець, слід оформити статус Тимчасового захисту та отримати відповідні права, які значно полегшать життя в країні.

Тимчасовий притулок надається до 4 березня 2023 року, він автоматично продовжується на шість місяців, але не довше ніж на один рік, якщо Рада Європейського Союзу не вирішить інакше.

Чехія

Тут також офіційно продовжили програму допомоги українським біженцям до березня 2024 року. Тобто українських біженців зможуть прийняти в країні у 2023 році.

Після прибуття до Чехії біженці зможуть проживати у тимчасових притулках терміном до 30 діб (у спортзалах) та 150 діб у готелях. Подальші терміни проживання мають бути оплачені самими біженцями.

Італія та Франція

Уряди цих країн не повідомляли про те, що з 2023 року планують припиняти прийом біженців. Тому українці можуть обрати будь-яку з двох країн.

Станом на жовтень-грудень 2022 року в Італії діють три режими прийому біженців:

у центрах CAS та SAI Міністерства внутрішніх справ та місцевих органів влади;

з агенції Diffused Hospitality, яка керується організаціями та асоціаціями третього сектора;

проживання біженців у родичів та друзів.

Франція також продовжує приймати українських біженців. Вимушені переселенці отримують там грошову допомогу від французького уряду.

Виплати отримують лише ті українці, які мають дозвіл на проживання у статусі бенефіціар тимчасового захисту. Проте цей статус необхідно поновити через шість місяців після отримання. Якщо терміни порушені, виплати скасують.

Більш детальну інформацію про правила прийому та умови перебування біженців у країнах ЄС читайте на офіційних сайтах відомств кожної країни.

Варто звернути увагу, наразі жодна з країн не оголосила про бажання припинити приймати біженців, проте це не означає, що ситуація не зміниться після 1 січня 2023 року.