Грудень, 25 в 21:19

У новорічну ніч комендантська година на території України не скасовується. Порушники ризикують опинитися у відділенні поліції.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева.

– Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або для перевірки цієї особи, – сказала вона.

Крім цього, правоохоронці реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.

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Речниця голови Нацполіції закликала тих, хто звик гучно святкувати Новий рік, подумати про людей, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.

Нагадаємо, що в Україні передбачена відповідальність за використання феєрверків, салютів та різноманітних петард під час дії воєнного стану.