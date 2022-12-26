Грудень, 26 в 0:01

Енергетики продовжують невпинно працювати для того, щоб відновити стабільне постачання електроенергії після ракетних обстрілів РФ.

Втім, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні у Києві та Київській області тривають екстрені відключення світла, у частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

У більшості областей світло вимикають згідно стабілізаційних графіків. Дізнатись про ситуацію з постачанням електроенергії дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Волинської, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Миколаївської та Чернівецької областей.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 26 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Обленерго Харківської області дотримується графіків стабілізаційних вимкнень.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Водночас обленерго Харківщини дозволяє налаштувати повідомлення про відключення за номером телефоном та особовим рахунком, про що детальніше можна ознайомитись за цим посиланням.

Одеська область

На території області також діють стабілізаційні графіки відключення, запроваджені компанією ДТЕК Одеські електромережі.

Для того, щоб ознайомитись з графіками, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій:

Світло є . Періоди, коли гарантується наявність світла. Це білий колір на графіку;

. Періоди, коли гарантується наявність світла. Це Світла немає . Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку ;

. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. ; Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Львівська область

Львівобленерго продовжує дотримуватись запроваджених раніше графіків.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

На понеділок 26 грудня Вінницяобленерго оновила стабілізаційні графіки вимкнення світла.

1 черга, години знеструмлення: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

2 черга, години знеструмлення: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 черга, години знеструмлення: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

Дізнатись свою чергу в рамках графіків знеструмлень можна за посиланням.

Співставити свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Дніпропетровська область

Енергокомпанія ДТЕК Дніпровські електромережі дотримується графіків, запроваджених 21 грудня.

Графіки враховують складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Ознайомитись з новим графіком можна за цим посиланням.

Як у Києві та Одеській області, графіки розділені за трьома категоріями:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Чернігівська область

У Чернігівському регіоні обленерго дотримується планових вимкнень світла у форматі “три через шість”.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Полтавська область

На Полтавщині обленерго дотримується стабілізаційних вимкнень світла.

Через нестачу потужностей в регіоні запроваджені обмеження, які, якщо дозволить ситуація, дозволять поширити вимкнення світла на одну чергу, повідомили в обленерго.

Ознайомитися з графіками в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Дізнатись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Волинська область

Обленерго Волинської області оновило графіки на 26 грудня.

Для того, щоб ознайомитись з часом вимкнення світла в регіоні необхідно перейти за цим посиланням та обрати район електромереж, в якому мешкає споживач.

Відкриється файл, в якому буде вказано час відключення електроенергії за конкретними адресами.

В обленерго попереджають, що час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго оновили графіки відключення, які діятимуть з 26 грудня до 1 січня 2023 року.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Сумиобленерго запровадило графіки відключення, які передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 26 грудня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на “Графіки погодинних відключень (ГПВ)”. Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Черкаська область

З 08:00 26 грудня в регіоні діятимуть зелені графіки погодинних знеструмлень у порядку чотири години зі світлом, дві – без світла.

Черкасиобленерго повідомило, що 26 грудня з 00:00 до 07:00 відключень електроенергії не планується.

Для зручності споживачів Черкащини обленерго розробило онлайн-форму, за якою можна легко та швидко дізнатися графік відключення енергії за адресою споживача.

Для того, аби скористатись онлайн-формою, необхідно зайти в розділ Графіки погодинних відключень за цим посиланням та вказати адресу споживача.

Після внесення адреси сайт згенерує графіки погодинних відключень, які застосовано саме за адресою абонента.

Миколаївська область

Миколаїв та область дотримуються графіків вимкнень світла, опублікованих очільником ОВА Віталієм Кімом.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина дотримується розкладу планових вимкнень світла, що був запроваджений Чернівціобленерго.

Споживачі розподілені по 18 групах. Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Івано-Франківська область

Прикарпаттяобленерго оновило графік вимкнень електроенергії.

Доведений нічний ліміт для області на 26 грудня є необмежений. Це дозволяє пройти нічний час доби без вимкнень.

Денний дещо вищий ліміту попередньої доби і становить 302,01 МВт. Схема вимкнень залишається 4 на 4.

Ознайомитись з графіками відключень світла можна за цим посиланням.

Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком або у чат-боті Viber.

Також у месенджері Viber під кнопкою “Перегляд активних вимкнень” можна дізнатися орієнтовний час увімкнення світла.

Закарпатська область

Обленерго Закарпаття запровадило графік погодинних вимкнень електроенергії. Втім, фактичні години включення/відключення можуть бути змінені у разі:

недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами області;

під час повітряної тривоги на території Закарпаття;

у разі відсутності зв’язку для дистанційного включення/відключення електроенергії, в результаті чого потрібен час для доїзду аварійних бригад до підстанцій;

на час, необхідний для проведення перемикань по зміні черг.

На 26 грудня прогнозовані години для трьох черг та однієї додаткової черги можна дізнатись за цим посиланням.

Рівненська область

Рівнеобленерго розробило графіки стабілізаційних відключень, згідно з доведеними величинами потужності.

Дізнатись графіки вимкнень світла для Рівненської області можна за цим посиланням, коли ж графіки для міста Рівне дивіться за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Запорізька та Житомирська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 26 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Запоріжжяобленерго та Житомиробленерго.