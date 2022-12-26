Повертатися до графіків ще рано: у Києві тривають екстрені відключення
26 грудня у Києві тривають екстрені відключення світла.
Енергетики проводять ремонтні роботи. Графіки поки що не діють.
Коли почнуь діяти графіки відключень, щоб ознайомитися з ними – почніть вводити адресу українською мовою.
Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 год. Щодня 2-3 відключення по 3-4 год.
Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хв.
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Новий графік відключення світла у Києві для групи 1
Графік відключення світла у Києві для групи 2
Графік відключення світла у Києві для групи 3
Українців також просять економити електроенергію та вимикати всі зайві електроприлади з 07:00 до 23:00. Власників бізнесу закликали обмежити зовнішнє освітлення офісів, ресторанів і ТЦ.