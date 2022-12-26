Вкрай необхідно для захисту: Ігнат пояснив, де стоятиме система Patriot

Грудень, 26 в 16:13

Київ залишається головною ціллю для ворога, попри те, що військовим Російської Федерації не вдалося захопити столицю за два-три дні. Це підтверджують масовані ракетні атаки по Києву, проте повітряна оборона України міцнішає, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що система протиповітряної оборони Patriot, яку США надають Україні, стоятиме там, де вона буде вкрай необхідна для захисту людей.

Ігнат запевняє, що разом ПРО Patriot, ППО IRIS-T і NASAMS зможуть добре захистити небо над Україною від ракетних атак армії Росії.

Зараз дивляться

– Спочатку ми отримали “зелене світло” на ППО IRIS-T, потім на NASAMS, а тепер і на ПРО Patriot. Дуже мало країн у світі мають такі комплекси. Всі три системи покликані стати основою захисту нашого неба. Кожна установка — це чиєсь врятоване життя, – стверджує речник Повітряних сил.

Він звернув увагу, що система Patriot – це дороговартісна військова техніка. Один такий високотехнологічний комплект коштує щонайменше $1 млрд. Проте українці зможуть легко навчитися керувати цією системою.