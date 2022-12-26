Грудень, 26 в 13:00

Відпускна ціна на легальні новорічні ялинки цього року стартує від 80 грн за метр. При цьому найдорожче новорічне дерево продають на західній Україні (від 150 грн за метр).

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

– Відпускна ціна державних підприємств, без урахування доставки до ярмарок, ринків стартує від 80 грн за метр. На західній Україні ціни стартують від 150 грн за метр. Усе ще залежить від виду деревини. Найдешевша на сьогодні – це сосна, найдорожча – ялина, – зазначив він.

Міністр пояснив, що вартість ялинок залежить від способу їх заготівлі. Найдорожче їх продають у Львівській, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській та частині Запорізької області.

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Водночас найдешевше ялинку можна придбати в Полтавській, Житомирській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Стрілець нагадав про відповідальність за продаж і купівлю ялинки, зрубаної нелегально. Йдеться про дерева без відповідної бирки зі штрих-кодом чи з підробленою биркою. В такому разі доведеться заплатити штраф у розмірі понад 1 100 грн за одну ялинку. Тож дешевше буде придбати легальне новорічне дерево.

Перевірити, чи легальна ялинка, можна, ввівши штрих-код на платформі ЕкоСистема та на сайті yalynka.info.

За словами міністра, в 2021 році підприємства Державного агентства лісових ресурсів України реалізували близько 500 тис. новорічних ялинок. Цього року обсяги впали: наразі реалізовано трохи більше 167 тис. Водночас ці дані не враховують показників передноворічного тижня.

Як наголосив Стрілець, щоб виростити ялинку, потрібно від 4 до 8 років. Тому він закликав українців бути екологічно свідомими та пам’ятати про альтернативи, наприклад про штучні ялинки.

Як відомо, 19 грудня в Києві засвітили головну новорічну ялинку України. Дерево розмістили на Софійській площі. Гірлянди цього року заживили від генератора, щоб не перевантажувати електромережу в умовах дефіциту електрики.