Грудень, 27 в 11:46

Багато людей цікавляться питанням, чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги та відключень електроенергії. Адже надавати послуги без інтернету, комп’ютера та світла в нинішніх умовах – це масштабний виклик для працівників майже 6 тис. стаціонарних відділень.

Як в умовах воєнного стану працює Укрпошта – читайте в матеріалі.

Чи працює Укрпошта під час повітряної тривоги

Директор Вінницької дирекції Укрпошти Володимир Шаловінський наголошує, що у разі оголошення повітряної тривоги робота всіх відділень в Україні припиняється до сповіщення про відбій. Усіх клієнтів повідомляють про небезпеку і просять залишити поштове відділення зв’язку та пройти до укриття.

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У всіх відділеннях зазначені адреси найближчих укриттів та сховищ, якими можна скористатися.

У свою чергу співробітникам Укрпошти необхідно дотримуватися заходів щодо зберігання матеріальних цінностей компанії: закрити приміщення, вживши належних заходів безпеки, зачинити вікна та двері, вимкнути всі електроприлади.

Та найголовніше – в жодному разі не нехтувати особистою безпекою.

Тому кожен працівник повинен максимально оперативно дістатися сховища та перебувати там, доки не мине загроза.

Яким чином працює Укрпошта під час блекаутів та відключень електроенергії

За словами експерта, у цьому питанні багаторічний досвід роботи Укрпошти в умовах відсутності автоматизації став сильною стороною.

Працівники мають змогу надавати більшість послуг незалежно від графіків відключення світла. У разі відсутності електроенергії усі документи заповнюються ними вручну.

Ми розробили чіткий алгоритм дій, який дає можливість усім нашим клієнтам отримати пенсійні та інші виплати.

Оформити всі види відправлень, отримати посилку, оформити періодику, придбати товари, оплатити комунальні послуги, здійснити поштові грошові перекази в межах Україн. Приймаємо платежі.

Для Укрпошти головне завдання – задовольнити бажання та потреби клієнта.

Укрпошта прорахувала критичну кількість працівників, які мають бути на роботі та забезпечити виплату пенсій, прийняття платежів, доставлення посилок. Крім того, керівництво постійно поповнює відділення ліхтарями, генераторами та засобами зв’язку.