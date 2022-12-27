Дефіцит електроенергії скоротився завдяки відновленню блока однієї з ТЕС – Укренерго

Грудень, 27 в 11:58

Завдяки відновленню блока однієї з теплових електростанцій вдалося дещо скоротити дефіцит потужності в енергосистемі.

– Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак, – повідомляє Укренерго.

Водчас наявної потужності все ще недостатньо для задоволення всіх потреб, оскільки збільшився і рівень споживання.

– Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості, – пояснили енергетики.

Саме тому у разі перевищення лімітів у деяких областях застосовуються аварійні відключення.

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Наразі ремонтні бригади Укренерго продовжують працювати над відновленням та заживленням об’єктів критичної інфраструктури після ракетних атак.

Джерело: Укренерго