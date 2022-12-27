Грудень, 27 в 19:55

Починаючи з 24 лютого, Єврокомісія виділила понад €485 млн на програми гуманітарної допомоги в Україні. Зокрема, €18 тис. отримає інформаційна платформа Donor.ua. Завдяки цьому сервісу пошук донорів скоротився з кількох днів до 20 хв.

У разі війни важко переоцінити чітку, злагоджену роботу такого ресурсу. Але з’явилися нові труднощі – захист даних та безпека донорів, а також велика потреба доставки крові, особливо в райони активних бойових дій.

Кошти ЄС допоможуть забезпечити надійність та оперативність дій донорської платформи.

Зараз дивляться

У березні біля лікарень у всіх містах України вишиковувалися черги з охочих здати кров. За кілька днів на онлайн-платформі Donor.ua додалося 25 тис. нових донорів. А це майже половина зареєстрованих за сім років існування сервісу.

– Зараз як ніколи необхідний чіткий контроль усіх потоків донорів, щоб кожна крапля крові, яку здали люди, йшла на порятунок життів, – зазначає завідувач центру Служби крові Інна Ольшановська.

За словами засновника Donor.ua Ірини Славінської, зараз запускається інформкампанія, яка допомагає рекрутувати додатково донорів.

Є, зокрема, гостра необхідність захисту від хакерських атак національної бази донорів. Над розв’язанням цього завдання працює команда IT-фахівців, яку потрібно зміцнювати. І підтримка ЄС у цьому контексті стане неоціненною та своєчасною.

За словами представниці служби ЄС з гуманітарної допомоги та цивільного захисту Клаудії Амарал, масштаби гуманітарної допомоги в Україні досить великі, і таку роботу можна ефективно виконати лише спільними зусиллями.

– Ми обговорюємо нашу грошову допомогу з українською владою, починаючи від Офісу президента. Зокрема, перебуваємо у тісному контакті з міністерствами соціальної політики та реінтеграції окупованих територій, – наголосив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло.

За його словами, завдяки постійному діалогу на державному рівні, з представниками місцевої влади є чітке розуміння першочергових потреб, куди краще направити допомогу.