Грудень, 27 в 17:55

Через спровоковану РФ повномасштабну війну понад 6,4 млн українців виїхали за кордон, а близько 7,7 млн стали внутрішньо переміщеними особами. Це стало одним із факторів зміни попиту на працевлаштування у різних регіонах України.

За даними Міжнародної організації з міграції, наразі найбільше переселенців проживає у Києві (зареєстровано 162,5 тис. осіб), Харківській (135 тис.) та Дніпропетровській (71 тис.) областях. А от найменше ВПО офіційно реєструються на Заході України.

Попри зміну чисельності населення в різних регіонах України, роботодавці не припиняють надавати робочі місця.

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Дані сервісу OLX Робота показали, що на початку грудня найбільше роботи роботодавці пропонували у:

Київській області — 11 224 оголошення;

Дніпропетровській області — 5 365 оголошень;

Одеській області — 3 676 оголошень;

Львівській області — 2 340 оголошень;

Харківській області — 1 769 оголошень;

Полтавській області — 1 565 оголошень;

Запорізькій області — 1 428 оголошень;

Хмельницькій області — 1 272 оголошення;

Черкаській області — 1 176 оголошень;

Вінницькій області — 1 065 оголошень.

У Київській області на OLX Робота на початку грудня найчастіше роботодавці шукали: продавців (1 133 оголошення) із середньою заробітною платою майже 10 тис. грн; водіїв (1 027 оголошень) – за таку роботу пропонують 25 тис. грн; кухарів (382 оголошення) — 15 тис. грн зарплати; операторів кол-центру (363 оголошення) та охоронців (342 оголошення) із зарплатою 22 тис. та 10,5 тис. відповідно.

У Дніпропетровській області на початку поточного місяця найбільше було оголошень для: операторів кол-центру (606 оголошень) із середньою зарплатою 31 тис. грн; продавців (440 оголошень) – роботодавці пропонували 11 тис. грн за місяць роботи; водіїв (365 оголошень) із заробітною платою майже 30 тис. грн; та кухарів (162 оголошення) — 10,5 тис. грн.

А от в Одеській області на початку грудня найчастіше шукали:

продавців (367 оголошень) — 10 тис. грн;

швачок/кравців (300 оголошень) — 19 тис. грн;

водіїв (230 оголошень) — 28 тис. грн;

кухарів (141 оголошення) — 13 тис. грн;

операторів кол-центру (139 оголошень) — 20 тис. грн.

Також за даними сервісу OLX Робота, у перших числах грудня шукачі роботи найчастіше відгукувалися на вакансії пакувальника (371 відгук на 1 оголошення), вантажника (263 відгуки), продавця (205 відгуків на оголошення), бариста (193 відгуки) та менеджера інтернет-магазину (175 відгуків).

Як відомо, 3 листопада в Україні запустили Національний кадровий резерв. Він за допомогою технології штучного інтелекту безкоштовно допомагає українцям у пошуку роботи та відкритті власної справи.

Раніше Факти ICTV розповідали, як в Україні знайти роботу із зарплатою 20 тис. грн, які вакансії пропонують роботодавці для офісної роботи, а також про вакансії без досвіду роботи.