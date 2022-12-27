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Факти / Україна / Суспільство

Втратив сенс: Кабмін готує альтернативу проєкту єВідрядження

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Виїзд чоловіків за кордон
Фото: Depositphotos

Уряд остаточно відмовився від проєкту єВідрядження, завдяки якому чоловіки-підприємці могли виїжджати за кордон у короткострокові відрядження, проте готує альтернативу, яка ще на стадії обговорення. Про це в інтерв’ю Forbes повідомила перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

– З урахуванням проєкту нової постанови про бронювання, окрема процедура єВідрядження втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів, – пояснила вона.

За її словами, зараз проєкт постанови, який деталізує та унормовує критерії та порядок організації бронювання, на погодженні.

– Дискусія у самому розпалі…Фінальне рішення залишається за Міноборони та Генштабом. Не може бути іншої позиції, бо в країні триває війна. У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо, – додала Свириденко.

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Джерело: Forbes Україна
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