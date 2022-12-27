Грудень, 27 в 17:13

Мінсоцполітики у 2023 році продовжує фінансування виплат на дітей до трьох років. При народженні дитини один із батьків має право на отримання таких коштів.

Яка сума виплат на другу дитину і як їх отримати при народженні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Варто зазначити, що виплата при народженні дитини має фіксовану суму — 41 280 грн.

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Ця сума не залежить від того, яка дитина за черговістю.

Саме тому виплати на другу дитину у 2022 році — 41 280 грн (як і на третю, четверту тощо).

Цікаво, що до 2023 року уряд планує розглянути законопроєкт №7044 Про державну допомогу сім’ям з дітьми.

Прийнявши його, передбачається підвищення з 1 січня 2023 року розміру державної допомоги при народженні дитини та встановлення на такому рівні: при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої дитини – 100 тис. грн, третьої і кожної наступної дитини – 150 тис. грн.

Виплати на другу дитину 2023: як здійснюються

Виплати на першу, другу, третю і наступну дитину здійснюються таким чином:

10 320 грн — виплачують одразу;

860 грн на місяць — протягом трьох років.

Тобто, більше 40 тис. грн батьки одразу після народження дитини не отримують. Такі ж виплати передбачені при усиновленні дитини.

Якщо мамі (або батьку) призначили допомогу при народженні маляти, а вона (він) хоче вийти на роботу — виплати до трьох років зберігаються.

Важливо, що розмір виплат залежить від того, коли дитина народилася. Наприклад, якщо вона народилася до 30.06.2014, сума буде залежати від розмірів, які встановили на дату народження.

Виплати на другу дитину 2023: як отримати

Виплати на дитину можна оформити кількома способами:

У відділі соцзахисту. Для цього зверніться у відділ соцзахисту в своєму регіоні і напишіть заяву про народження дитини. Разом з нею подайте копію свідоцтва про народження дитини та пред’явіть оригінал документа.

Також оформити ці виплати можна в Дії. Для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.

Як отримати виплати на дитину в Дії: