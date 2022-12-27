Грудень, 27 в 8:41

Станом на 27 грудня, згідно з лімітами для Прикарпаття, світло відключатимуть протягом доби за схемою 4х4.

Електропостачання для 1, 2, 3 черги до зменшення лімітів даватимуть за схемою вимкнень чотири години через дві.

4-та черга буде знеструмленою в години пікового навантаження. Ситуація ускладнилася зниженими можливостями генерації електроенергії в Україні.

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Відключення світла на Прикарпатті

Диспетчер НЕК Укренерго довів нічний ліміт в обсязі 198,42 МВт, що є більшим на 20%, а денний 274,43 МВт, що є більшим на 12% від ліміту попередньої доби.

Упродовж дня, з огляду на споживання, ліміти можуть змінюватися. Першочергово забезпечуються живленням об’єкти критичної інфраструктури.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2:

з 02:00 до 06:00, з 10:00 до 14:00, з 18:00 до 22:00 – підчерги будуть вимкнені;

з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 10:00, з 15:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть зі світлом;

з 06:00 до 07:00, з 14:00 до 15:00 та з 17:00 до 18:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів.

Підчерги 1.3, 1.4:

з 01:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00, з 17:00 до 21:00 – будуть вимкнені;з

з 05:00 до 09:00, з 14:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 – буде світло;

з 00:00 до 01:00, з 13:00 до 14:00 та з 21:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів.

2 черга

Підчерги 2.1,2.2:

с 03:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00, з 19:00 до 23:00 – підчерги будуть вимкнені;

з 00:00 до 03:00, з 08:00 до 10:00, з 15:00 до 19:00 – підчерги будуть з електропостачанням;

з 07:00 до 08:00, з 10:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – підчерги будуть зі світлом за умови дотримання лімітів.

Підчерги 2.3, 2.4:

з 00:00 до 01:00, 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені;

з 02:00 до 05:00, з 10:00 до 12:00, з 17:00 до 20:00 – підчерги будуть з електропостачанням;

з 01:00 до 02:00, з 09:00 до 10:00, з 12:00 до 13:00 та з 20:00 до 21:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2:

з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00, з 22:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені;

з 03:00 до 05:00, з 10:00 до 14:00, з 19:00 до 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням;

з 02:00 до 03:00, з 05:00 до 06:00, з 18:00 до 19:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів.

Підчерги 3.3, 3.4:

з 00:00 до 03:00, з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00, з 23:00 до 24:00 – підчерги будуть вимкнені;

з 04:00 до 07:00, з 12:00 до 15:00, з 20:00 по 22:00 – підчерги будуть з електропостачанням;

з 03:00 до 04:00, з 11:00 до 12:00, з 19:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 – підчерги будуть з електропостачанням за умови дотримання лімітів.

У разі зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 20:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 17:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 години в цьому проміжку.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.