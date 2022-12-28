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Факти / Україна / Суспільство

Дефіцит електроенергії знову збільшився: в Укренерго назвали причину

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Електроенергія
Фото: Dreamstime

Внаслідок обстрілів газової інфраструктури на сході України зупинилися блоки деяких електростанцій, тому станом на ранок 28 грудня в енергосистемі країни збільшився дефіцит електроенергії, кажуть в Укренерго.

Попри те, що завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль вночі не відключають світло, наявної потужності в енергосистемі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів.

– У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень, – пояснюють енергетики.

Наразі ремонтні бригади Укренерго, виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно над відновлення інфраструктури після ракетних урадів з боку РФ.

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Енергетики також готуються до можливих нових обстрілів та будь-яких сценаріїв.

Після останніх ворожих обстрілів у Києві та Київській області досі тривають екстрені відключення, у частині Херсонської області – аварійні знеструмлення.

В яких областях не буде світла 28 грудня – дивіться детальні графіки відключень.

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