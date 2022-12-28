Грудень, 28 в 19:06

Мережа ОККО і фонд Повернись живим у рамках спільної ініціативи ОКО за ОКО вже акумулювали 130 млн грн на придбання 10 новітніх безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК для ЗСУ.

Усього ж ініціатори проєкту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів загальною вартістю 325 млн грн.

У цю суму входитиме закупівля:

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25 авто з пунктом управління комплексами;

75 безпілотних літальних апаратів;

25 пускових установок.

Як зазначають у фонді, розвідкомплекси дуже чекають на передовій.

Нагадаємо, з початку листопада мережа ОККО перераховує гривню з кожного літра пального PULLS 95/DIESEL на закупівлю розвідкомплексів ШАРК. Підтримати проєкт можна також через спеціальний рахунок Повернись живим.