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Факти / Україна / Суспільство

Кошти на 10 розвідкомплексів ШАРК для ЗСУ зібрано – ініціатива ОКО за ОКО

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Розвідувальні комплекси ШАРК для ЗСУ

Мережа ОККО і фонд Повернись живим у рамках спільної ініціативи ОКО за ОКО вже акумулювали 130 млн грн на придбання 10 новітніх безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК для ЗСУ. 

Усього ж ініціатори проєкту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів загальною вартістю 325 млн грн.

Розвідувальні комплекси ШАРК для ЗСУ

Розвідувальний комплекс ШАРК для ЗСУ

У цю суму входитиме закупівля:

Зараз дивляться
  • 25 авто з пунктом управління комплексами;
  • 75 безпілотних літальних апаратів;
  • 25 пускових установок.

Як зазначають у фонді, розвідкомплекси дуже чекають на передовій. 

Нагадаємо, з початку листопада мережа ОККО перераховує гривню з кожного літра пального PULLS 95/DIESEL на закупівлю розвідкомплексів ШАРК. Підтримати проєкт можна також через спеціальний рахунок Повернись живим. 

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