Кошти на 10 розвідкомплексів ШАРК для ЗСУ зібрано – ініціатива ОКО за ОКО
Мережа ОККО і фонд Повернись живим у рамках спільної ініціативи ОКО за ОКО вже акумулювали 130 млн грн на придбання 10 новітніх безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК для ЗСУ.
Усього ж ініціатори проєкту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів загальною вартістю 325 млн грн.
У цю суму входитиме закупівля:
Зараз дивляться
- 25 авто з пунктом управління комплексами;
- 75 безпілотних літальних апаратів;
- 25 пускових установок.
Як зазначають у фонді, розвідкомплекси дуже чекають на передовій.
Нагадаємо, з початку листопада мережа ОККО перераховує гривню з кожного літра пального PULLS 95/DIESEL на закупівлю розвідкомплексів ШАРК. Підтримати проєкт можна також через спеціальний рахунок Повернись живим.