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Факти / Україна / Суспільство

Відключення світла у 2023 році триватимуть: прогноз енергоексперта

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Відключення світла
Фото: Pexels

Протягом наступного року в Україні триватимуть відключення світла, оскільки російські атаки на енергоінфраструктуру навряд чи припиняться, а на відновлення зруйнованих об’єктів знадобляться кошти і час, прогнозує президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ та експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

– Зрозуміло, що російські атаки матимуть місце і протягом зимового періоду, тому нам по суті доведеться створювати нову конфігурацію енергосистеми. Бо традиційна конфігурація, яка фактично є пострадянським спадком, переважно знищена, і в умовах війни її не вдасться повністю відновити, – наголосив він.

Більш того, на його думку, спроби усе відбудувати в таких умовах немає сенсу, оскільки зберігаються ризики повторного знищення.

Тобто наступного року нам доведеться перебиватися тимчасовими схемами з усіма наслідками. Тобто те, що ми бачимо зараз – менш чи більш довготривалі відключення – продовжуватимуться, – підсумував Гончар.

За його словами, цю зиму і весь наступний рік ми проходитимемо за допомогою технологій виживання.

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Джерело: Главред
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