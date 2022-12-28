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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)

Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)

Внутрішньо переміщені особи – це люди, які покинули свої домівки на окупованих територіях, але не перетнули міжнародний кордон, залишившись проживати в межах України.

Факти ICTV детально розповідають, хто та як може отримати довідку переселенця.

Хто має право отримати статус ВПО?

Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути місце проживання з огляду на такі причини:

  • Збройний конфлікт.
  • Тимчасова окупація.
  • Прояв насильства.
  • Порушення прав людини.
  • Природні або техногенні надзвичайні ситуації.

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 Про введення воєнного стану в Україні, жили в Києві чи 13 областях:

  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • м. Київ;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.

Як отримати довідку?

Заява подається внутрішньо переміщеною особою (зокрема й неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена, – через законного представника. Також можна подати заяву у додатку Дія.

Де писати заяву для отримання довідки?

Отримати довідку переселенця можна онлайн або особисто:

  • подати заявку через Дію;
  • особисто можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соціального захисту населення місцевої держадміністрації;
  •  заповнити заяву, яка формується на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

Як отримати статус ВПО?

Щоб отримати довідку, потрібно довести, що ви жили у населеному пункті, де почалися бойові дії.

Увага! Довідка дійсна без позначки міграційної служби. Довідка безстрокова. Якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – статус ВПО зберігається.

Оскільки для отримання довідки ВПО відмітка про реєстрацію в паспорті вже не потрібна, достатньо підтвердити проживання на території, з якої ви переміщуєтеся.

Які документи можуть довести ваше місце проживання?

  • Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
  • трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;
  • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
  • свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат про повну загальну середню освіту;
  • документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь);
  • довідка з місця навчання;
  • рішення районного виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
  • медичні документи;
  • фотографії;
  • відеозаписи тощо.

У якому разі не видають довідку?

  • Немає підстави для внутрішнього переміщення.
  • Якщо надані відомості – фальшиві.
  • Заявник втратив документи, які посвідчують його особу.

Увага! Причиною відмови може стати втрата документа, а не недоліки в ньому, тобто, якщо у паспорт не встигли вклеїти фото у 25 або 45 років, то це не причина вам відмовляти. 

  • Якщо у заявника відсутні докази про проживання на території, з якої він переміщається.
  • Коли докази не підтверджують факт проживання.

Рішення про відмову у видаванні довідки – тільки письмове. Керівник уповноваженого органу підписує його, вказуючи причини відмови й порядок оскарження цього рішення.

Підстави для повторного отримання довідки.

  • З’явилася нова причина переміщення.
  • Усунуто підстави для відмови.
  • Відмову у видаванні довідки оскаржено у суді.
  • Довідка втрачена або зіпсована.

Що треба додати до заяви?

  • Документ, що посвідчує особу й підтверджує громадянство України чи спеціальний статус. Ксерокопії.
  • Якщо офіційного свідоцтва про реєстрацію місця проживання немає – будь-які можливі докази, зазначені вище.

Коли довідка буде готова?

  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається безоплатно в день подання заяви.
  • Якщо відсутня помітка про реєстрацію, тоді упродовж 15 робочих днів.

Довідка ВПО в Дії

Також з 19 квітня 2022 можна оформити статус ВПО в додатку Дія.

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