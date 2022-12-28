Хто має право отримати статус ВПО?
Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути місце проживання з огляду на такі причини:
- Збройний конфлікт.
- Тимчасова окупація.
- Прояв насильства.
- Порушення прав людини.
- Природні або техногенні надзвичайні ситуації.
На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 Про введення воєнного стану в Україні, жили в Києві чи 13 областях:
- Волинська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- м. Київ;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернігівська область.
Як отримати довідку?
Заява подається внутрішньо переміщеною особою (зокрема й неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена, – через законного представника. Також можна подати заяву у додатку Дія.
Де писати заяву для отримання довідки?
Отримати довідку переселенця можна онлайн або особисто:
- подати заявку через Дію;
- особисто можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу), виконавчого органу місцевої ради або департаменту соціального захисту населення місцевої держадміністрації;
- заповнити заяву, яка формується на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.
Як отримати статус ВПО?
Щоб отримати довідку, потрібно довести, що ви жили у населеному пункті, де почалися бойові дії.
Увага! Довідка дійсна без позначки міграційної служби. Довідка безстрокова. Якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – статус ВПО зберігається.
Оскільки для отримання довідки ВПО відмітка про реєстрацію в паспорті вже не потрібна, достатньо підтвердити проживання на території, з якої ви переміщуєтеся.
Які документи можуть довести ваше місце проживання?
- Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
- трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;
- документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
- свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат про повну загальну середню освіту;
- документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь);
- довідка з місця навчання;
- рішення районного виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
- медичні документи;
- фотографії;
- відеозаписи тощо.
У якому разі не видають довідку?
- Немає підстави для внутрішнього переміщення.
- Якщо надані відомості – фальшиві.
- Заявник втратив документи, які посвідчують його особу.
Увага! Причиною відмови може стати втрата документа, а не недоліки в ньому, тобто, якщо у паспорт не встигли вклеїти фото у 25 або 45 років, то це не причина вам відмовляти.
- Якщо у заявника відсутні докази про проживання на території, з якої він переміщається.
- Коли докази не підтверджують факт проживання.
Рішення про відмову у видаванні довідки – тільки письмове. Керівник уповноваженого органу підписує його, вказуючи причини відмови й порядок оскарження цього рішення.
Підстави для повторного отримання довідки.
- З’явилася нова причина переміщення.
- Усунуто підстави для відмови.
- Відмову у видаванні довідки оскаржено у суді.
- Довідка втрачена або зіпсована.
Що треба додати до заяви?
- Документ, що посвідчує особу й підтверджує громадянство України чи спеціальний статус. Ксерокопії.
- Якщо офіційного свідоцтва про реєстрацію місця проживання немає – будь-які можливі докази, зазначені вище.
Коли довідка буде готова?
- Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається безоплатно в день подання заяви.
- Якщо відсутня помітка про реєстрацію, тоді упродовж 15 робочих днів.