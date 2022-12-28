Грудень, 28 в 16:49

У Києві у новорічну ніч діятиме комендантська година, тому столичний метрополітен у режимі перевезень працюватиме до 22:00.

У разі оголошення повітряної тривоги підземні станції метро слугуватимуть укриттями, наголошують у КМДА.

– Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30. Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються, – йдеться в повідомленні.

Тому столична влада закликала киян під час новорічно-різдвяних свят планувати повернення додому заздалегідь та порадила в мобільному додатку Київ Цифровий увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

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В КМДА також нагадали про заборону на продаж феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

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