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Факти / Україна / Суспільство

Оновлено графіки відключення світла на Закарпатті 28 грудня 2022

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
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Фото: Unsplash

Закарпаттяобленерго визначило прогнозовані години включення та відключення електроенергії на 28 грудня на території Закарпатської області у рамках лімітів, доведених до області НЕК Укренерго.

Наразі в регіоні діють три черги погодинних відключень і одна додаткова.

Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоби зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.

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Відключення електроенергії на Закарпатті

Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.

Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у разі недотримання граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 28 грудня 2022 можна переглянути нижче або за посиланням.

Графік відключення світла на Закарпатті на 28 грудня

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Перелік населених пунктів у рамках кожної черги доступний за посиланням.

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