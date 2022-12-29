Під час ракетної атаки постраждала ТЕС компанії ДТЕК, є поранений
Фото: УНІАН
Під час масованої ракетної атаки 29 грудня Росія обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК – теплоелектростанцію, яка вже зазнавала ушкоджень під час попередніх ударів.
Легкі порнення дістав співробітник ТЕС. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікарні.
– Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об’єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції, – повідомляє компанія.
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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що після масованого російського ракетного обстрілу 29 грудня є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж.
За його слолвами, наскладніша ситуація у західних, Одеській та Київській областях.