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Факти / Україна / Суспільство

Під час ракетної атаки постраждала ТЕС компанії ДТЕК, є поранений

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ТЕС
Фото: УНІАН

Під час масованої ракетної атаки 29 грудня Росія обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК – теплоелектростанцію, яка вже зазнавала ушкоджень під час попередніх ударів.

Легкі порнення дістав співробітник ТЕС. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікарні.

– Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об’єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції, – повідомляє компанія.

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що після масованого російського ракетного обстрілу 29 грудня є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж.

За його слолвами, наскладніша ситуація у західних, Одеській та Київській областях.

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