Станом на вечір 29 грудня у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Днями столиця може повернутися до дообстрільного рівня.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Також він подякував українським силам ППО за ефективну роботу під час масованих атак Росії.

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– По ситуації: прильоти по енергетичній інфраструктурі є, незважаючи на таку фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи. У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня, – написав він.

Зазначимо, що вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе.

Сили протиповітряної оборони знищили 54 з 69 крилатих ракет противника. Крім цього, вночі на східному напрямку українські захисники збили 11 баражуючих боєприпасів Shahed-131/136.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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