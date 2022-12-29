Грудень, 29 в 11:01

Після ракетної атаки РФ в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, тому всім обленерго доведені ліміти споживання.

Як відбуватиметься відключення світла в Рівному 29 грудня 2022 року – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Графік відключення світла в Рівному

Наразі оновленої інформації про екстренні чи аварійні відключення 29 грудня 2022 року у Рівному та області немає.

Зараз дивляться

На сайті Рівнеобленерго представлені графіки планових відключень електроенергії на 29 грудня 2022 року для Рівного.

Споживачів поділили на дві групи. Для кожної групи зазначено орієнтовний час вимкнення:

І група – світло вимикатимуть з 23:00 – 03:00, з 07:00-11:00 та 15:00-19:00 ;

ІІ група – електроенергії може не бути з 03:00 – 07:00, з 11:00-15:00 та 19:00-23:00;

Переглянути, коли ваш будинок, будуть відключати від світла можна за посиланням.

Також ознайомитися з переліком планованих відключень жителі Рівного можуть в особистих кабінетах споживачів:

В Рівнеобленерго також наголосили:

оприлюднені графіки – це графіки ймовірних відключень, які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему;

які застосовуватимуть лише в разі команди від НЕК Укренерго за необхідності збалансувати енергосистему; графіки є приблизними – у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області;

– у разі зростання навантаження на мережі та необхідності обмежити потужність можуть відключати інші мікрорайони чи населені пункти області; у випадку значного перевантаження мереж можливі аварійні відключення поза графіком . Також може змінюватися і тривалість відключень;

. Також може змінюватися і тривалість відключень; графіки не застосовуються до об’єктів критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що однією з головних причин саме аварійних відключень обладнання Рівнеобленерго є несприятливі погодні умови.