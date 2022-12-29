Грудень, 29 в 7:00

2022 рік став для українців періодом потрясінь – повномасштабна війна вплинула на життя кожного з нас, зокрема і в економічному плані.

У 2023-му очікується певна стабілізація. З’явились нові регулярні виплати, водночас тарифи та зарплати заморожені через кризу.

Факти ICTV вирішили відстежити, що саме зміниться для українців у новому 2023 році.

Зараз дивляться

Зарплати в Україні у 2023 році

Наступного року, відповідно до проєкту державного бюджету на 2023 рік, мінімальну зарплату вирішили не підвищувати. Тож вона становитиме 6 700 грн, погодинно – 40,46 грн.

Водночас середня зарплата в 2023 році, згідно з пояснювальною запискою державного бюджету, становитиме 18 261 грн.

Через інфляцію у 28,4% реальна заробітна плата українців підвищиться лише на 1,4%.

Прожитковий мінімум та соцвиплати

Розмір прожиткового мінімуму у 2023 році залишать без змін – 2 589 грн.

для дітей віком до 6 років він становитиме 2 272 грн ;

6 років 2 272 грн від 6 до 18 років – 2 833 грн ;

2 833 грн для працездатних осіб – 2 684 грн ;

працездатних осіб 2 684 грн для працездатних осіб, до яких застосовується визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 грн ;

судді 2 102 грн для працездатних осіб, до яких застосовується визначення посадових окладів працівників інших державних органів , оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2 102 грн ;

працівників інших державних органів податкових митних 2 102 грн для працездатних осіб, до яких застосовується визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 грн ;

прокурора 1 600 грн для осіб, які втратили працездатність ( мінімальна пенсія ) – 2 093 грн .

Зазначимо, що саме від прожиткового мінімуму залежить розмір зарплат бюджетників, пенсії, а також соціальні виплати, ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску для ФОП. Тож усі ці виплати залишаться аналогічними до виплат 2022 року.

Допомога на дітей, над якими встановили опіку чи піклування, становитиме 4 544 грн – до 6 років, 5 666 грн – від 6 до 18 років.

Одинокі матері у січні-грудні 2023 року отримуватимуть до 2 272 грн на дитину до 6 років, до 2 833 грн на дитину від 6 до 18 років і до 2 684 грн на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО).

Мінімальні гарантовані аліменти на одну дитину від одного з батьків, якщо в них низькі доходи, становитимуть не менше 50% від прожиткового мінімуму для цієї дитини.

Вимоги для виходу на пенсію у 2023 році та індексація пенсій

Щороку в Україні збільшуються вимоги щодо наявності стажу, необхідного для призначення пенсії за віком.

Так, у 2023 році для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу.

За відсутності такого стажу після досягнення 60-річного віку українці можуть скористатись правом виходу на пенсію за віком після настання 63 років (зі стажем від 20 років) чи 65-ти (за наявності стажу від 15 до 20 років).

Якщо вам не вистачає всього кількох місяців стажу для виходу на пенсію, ви можете докупити їх за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

Якщо ж у вас менше 15 років стажу, у 65 років замість пенсійних виплат ви матимете право на отримання державної соціальної допомоги.

Водночас індексація пенсій у 2023 році, за словами заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, відбудеться у березні з урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни заробітних плат. Вона становитиме близько 5,4%.

До того мінімальна пенсія буде у розмірі 2 093 грн, а максимальна – 20 930 грн.

Нарахування субсидій

З наступного року нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд, якому збільшили дохідну та видаткову частини на 12,6 млрд грн.

Українці, що вже мають субсидії, отримуватимуть їх і надалі – нарахування відбуватиметься автоматично.

Очікується, що середній розмір субсидії у 2023 році становитиме близько 1 800 грн на місяць.

З обігу вилучать усі паперові банкноти по 5 та 10 грн

З 1 січня НБУ почне поступово вилучати з обігу банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років.

Їх замінять на оновлені грошові знаки з 2023 року. Таким чином, в обігу будуть монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.

Тарифи в Україні у 2023 році

Згідно з державним мораторієм, ціни на природний газ, опалення та гарячу воду не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Так, на квітень 2023 року, за тарифним планом Фіксований, ціна на 1 кубометр газу становитиме 7,96 грн.

Не подорожчає і ціна на доставку газу – вона залежатиме, як і раніше, від кожної конкретної області.

Без змін, щонайменше до кінця опалювального сезону, залишаться й тарифи на електроенергію. Фіксований тариф становить:

для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 грн/кВт/год при споживанні до 250 кВт/год на місяць;

для індивідуальних побутових споживачів – 1,68 грн/кВт/год – понад 250 кВт/год на місяць.

Однак виросте ціна на електрику для непобутових споживачів: з 1 грудня вона здорожчає в середньому на 15 коп. за 1 кВт/год.

Тим часом тарифи на холодну воду у 2023 році підніматимуть двічі – з 1 січня та з липня. Без змін ціна на холодну воду залишиться у прифронтових регіонах чи областях, які дуже постраждали від бойових дій. Зокрема, йдеться про Харківську, Миколаївську та Херсонську області.

Також виростуть тарифи на послуги Нової пошти. З 1 січня 2023 року відправка посилки між відділеннями та поштоматами по місту коштуватиме:

вагою до 2 кг – 50 грн (на сьогодні 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (60 грн);

до 30 кг – 120 грн (80 грн).

По Україні:

до 2 кг – 70 грн (60 грн);

до 10 кг – 100 грн (80 грн);

до 30 кг – 140 грн (120 грн).

Доставка кур’єром:

для посилок до 30 кг становитиме +35 грн до тарифу;

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг – 100 грн до тарифу.

Крім того, з 1 січня вартість доставки у відділення та поштомат розраховуватиметься однаково.

Вартість доставки документів у фірмовому картонному конверті у відділення або поштомат становитиме 55 грн.

Водночас Нова пошта скасовує додаткову плату у 20 грн за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, тобто воно буде безкоштовне.

Тим часом Укрпошта вирішила знизити вартість доставки посилок з України до Польщі на 75%. Зміни почнуть діяти з січня.

Відключення світла у 2023 році

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, енергосистему України можна буде стабілізувати до літа 2023 року, що дозволить припинити відключення світла. Проте лише за умови, що РФ не здійснюватиме нових масованих ракетних атак.

Інфляція-2023 та ВВП

Згідно з держбюджетом на 2023 рік, інфляція закладена на рівні 28% замість очікуваних раніше 30%. Водночас ВВП планується консервативнішим – 3,2% замість 4,6%

Допомога на поховання у 2023 році

За проєктом постанови Пенсійного фонду України передбачається, що допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, із 1 січня 2023 року становитиме 4 100 грн – так само, як і у 2022 році.

Що зміниться для біженців з України в країнах ЄС у 2023 році

Німеччина піднімає регулярну виплату у рамках допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року.

Батькам-одинакам додадуть €53, тож розмір виплат сягне €502 (зараз €449). Таку ж суму виплачуватимуть одиноким дорослим. Тим часом повнолітні громадяни України отримуватимуть €451 на місяць, діти 14-17 років – €420 на місяць, діти 6-13 років – €348 на місяць, діти до 5 років – €318 на місяць.

Польща змінює умови перебування для українських біженців. З 1 лютого 2023 року вони повинні покривати 50% витрат на проживання (не більше 40 злотих на особу на день).

З 1 травня українці, які перебуватимуть у Польщі уже 180 днів, матимуть покривати 75% витрат, але не більше 60 злотих на особу на день.

Виплати не поширюються на дітей, вагітних, пенсіонерів, людей з інвалідністю та осіб з дітьми до 1 року, опікунів трьох і більше дітей, а також осіб та сімей, які перебувають у скрутному фінансовому становищі.

Крім того, вимушені переселенці повинні подати заявку на отримання номера PESEL.

Ще одне нововведення – для вʼїзду нових біженців з України до Польщі повинна бути обґрунтована причина, як-то активні бойові дії у місці проживання.

Чехія офіційно продовжила програму допомоги українським біженцям до березня 2024 року. Після прибуття в країну українці зможуть проживати у тимчасових притулках терміном до 30 діб (у спортзалах) та 150 діб у готелях. Подальші терміни проживання мають бути оплачені самими біженцями.

Наразі жодна з країн, що погодились приймати українських біженців, не відмовилась продовжувати це робити.

Вступна кампанія-2023

МОН розглядає можливість провести замість ЗНО національний мультипредметний тест. Завдання складатимуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

У тесті буде обов’язковий та додатковий блоки. В обов’язковий увійдуть українська мова, математика, історія України, іноземна мова (на вибір англійська, французька, німецька або іспанська).

Протягом 90 хвилин учасники виконуватимуть завдання з української та математики, а потім, після короткої перерви, ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день охочі зможуть здати додатковий блок (75 хв.) тесту з фізики, біології чи хімії. Результатом можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

Вступ України в ЄС

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що український парламент уже виконав усі рекомендації Європейської комісії, необхідні для початку переговорів про вступ України в ЄС.

Якоїсь конкретики про рішення з цього питання поки що немає, проте очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що у випадку, якщо Україна та ЄС готові будуть діяти швидко, то наш вступ відбудеться “не у багаторічній віддаленій перспективі, а значно швидше”.

Безкоштовна заміна ламп на LED від держави

З 1 січня кожен повнолітній українець матиме право безкоштовно отримати п’ять енергоекономних світлодіодних лампочок.

Ініціатива покликана розвантажити енергосистему та допомогти громадянам економити на платіжках за світло.

Люди від 18 років зможуть прийти на відділення Укрпошти або залишити свою заявку на порталі Дія, після чого відвідати відділення поштового оператора та безкоштовно отримати лампочки.

Очікується, що програма діятиме щонайменше протягом січня, лютого та березня.

За прогнозом кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, середньорічний курс долара в держбюджеті-2023 на рівні 42,2 грн із девальвацією до 45,8 грн є оптимістичним сценарієм.

На його думку, наступною ціллю ринку вже став курс у 50 грн за долар – таку суму вже закладають у свої ціни продавці товарів. Тож його підвищення до цієї позначки – лише питання часу.

Ці ліміти розраховують залежно від розміру мінімальної зарплати, яка у 2023 році не зміниться. Тож з 1 січня діятимуть такі річні ліміти:

І група – 1 118 900 грн (167 мінімальних зарплат),

ІІ група – 5 587 800 грн (834 мінімальні зарплати),

ІІІ група (3% та 5%) – 7 818 900 грн (1 167 мінімальних зарплат).

Цих лімітів необхідно дотримуватись, інакше підприємців можуть перевести на загальну систему оподаткування з більшими сумами податків.

Перша група ФОПів сплачує єдиний податок у 10% від прожиткового мінімуму, друга – 20%, третя під час воєнного стану платить 2% (неплатники ПДВ).

Також мінімальна зарплата впливає на розмір єдиного соціального внеску – його ставка становитиме 22%. У 2023 році розмір ЄСВ: мінімально 1 474 грн за місяць, максимально – 22,11 тис. грн на місяць.

Не сплачують ЄСВ лише ФОПи, які є пенсіонерами та особами з інвалідністю, що отримують виплати. Також самозайняті (нотаріуси, адвокати) без доходу та усі ФОПи та самозайняті, за яких ЄСВ сплачує роботодавець.

Нагадаємо, що під час воєнного стану та рік після його закінчення діє добровільна сплата єдиного податку для першої та другої груп.

Податки за земельні паї

З 1 січня 2023 року набуває чинності новий збір – мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) щодо земельної ділянки.

Розмір МПЗ для фізичних осіб визначатиме податкова. Рахунки надсилатимуть через повідомлення про необхідність оплати.

Юридичні ж особи матимуть займатись цим питанням самостійно. У 2023 році зобов’язання буде сплачуватись за 2022 рік. Від сплати звільнені території, де йшли або йдуть бої, окуповані території, забруднені вибухонебезпечними предметами або де розміщені фортифікаційні споруди.

Крім того, МПЗ не оплачують власники ділянок дачних та садівничих кооперативів, набуті у власність чи користування їх членами за результатами приватизації, землі запасу, ділянки фізосіб на праві власності чи користування в межах населених пунктів, ділянки, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Податок на генератор у 2023 році

Кабмін затвердив постанову, згідно з якою генератори та інші важливі для опалювального сезону 2023 року товари звільнили від сплати ПДВ та в’їзного мита.

Проте власники бізнесу повинні будуть сплачувати екологічний податок за використання генератора. Йдеться про випадки, коли використовується понад 200 тонн пального на рік для його роботи, а обсяг викиду вуглекислого газу перевищуватиме 500 тонн на рік.

Підприємці у такому разі мають подати відповідну декларацію через Дію. Але якщо ви плануєте залишити генератор після закінчення дії воєнного стану, потрібно буде отримати дозвіл на викиди у відповідній інспекції.

Виплати для ВПО-2023

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що з 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання для ВПО буде продовжено.

Виплати для ВПО в 2023 році залишаться на тому ж рівні: 2 та 3 тис. грн.

Допомогу від держави отримуватимуть внутрішньо переміщені особи на підставі переліку територіальних громад, які розташовані в районах ведення бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією або в оточенні.

Крім того, Верещук анонсувала, що у 2023 компенсація за комунальні послуги для родин, які надали ВПО житло, зросте вдвічі: з 450 грн на одного переселенця до 900 грн.