Грудень, 30 в 13:55

Вже зовсім незабаром – Новий рік 2023. В українських сім’ях вже зараз тривають приготування до свят. Одні складають списки меню та гостей, а інші – купують гірлянди, які працюють на батарейках.

Багатьох цікавить питання, чи можна буде відсвяткувати бій курантів в гостях або у закладі, а через кілька годин – поїхати додому. Чи буде у Києві комендантська година і скільки вона триватиме – читайте в матеріалі.

Комендантська година на Новий рік

Цьогоріч новорічні святкування припадають на вихідні дні – в ніч із суботи, 31 грудня, на неділю, 1 січня. Із початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в країні ввели комендантську годину, яка буде діяти і на Новий рік. Про це у своїх соцмережах проінформувала Нацполіція.

Зараз дивляться

Важливо, що із 31 грудня на 1 січня до охорони громадського порядку залучать не тільки працівників поліції, а й бійців Нацгвардії. Правоохоронці реагуватимуть і на використання піротехніки (поки під забороною різноманітні салюти і т.д).

– В Києві діє заборона на реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Відповідно правоохоронці реагуватимуть на такі випадки, – нагадали в КМДА.

Комендантська година на Новий рік 2023 в Києві

Столична влада не планує масштабних гулянь у новорічну ніч.

– У Києві діє комендантська година з 23:00 до 5:00.

Саме тому, якщо ви хотіли відсвяткувати Новий рік в гостях, потрібно добратися до них до 23:00 а поїхати додому – після 5 ранку.

– Необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану, – зазначають в КМДА.

До речі, у застосунку Київ Цифровий можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

Також зверніть увагу, що метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30. Детальна інформація про закриття кожної станції тут.

Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.

Покарання для порушників

Якщо вас після комендантської години спіймає патруль, то можуть накласти стягнення відповідно до статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо будете чинити опір, то можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 342 Кримінального кодексу України.

Про що варто памʼятати під час святкування Нового року 2023

КМДА надала українцям кілька рекомендацій щодо святкування Нового року 2023.

Перше на що звернули увагу, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть у новорічну ніч. Ворог дуже підступний, тому не виключено, що він захоче зіпсувати нам Новий рік.

– Також нагадує про обов’язкове дотримання комендантської години та заборону піротехніки, – зазначили в КМДА.

КМДА закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічно-різдвяних свят, аби не наражати на небезпеку себе та інших містян.