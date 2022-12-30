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Факти / Україна / Суспільство

Після 24 лютого було викрадено понад 30 мерів, з яких семеро зникли безвісти – Кличко

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Віталій Кличко
Фото: КМДА

На всій території України після повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти викрали понад 30 міських голів, які залишилися у своїх громадах. Семеро осіб з них вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив очільник Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко. За його словами, мери були цілями для російських загарбників, щоб примусити працювати з ворогом.

– Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. Семеро з них вважаються зниклими безвісти. Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою спільноту та евакуюватися – ви боягуз, – зазначає він.

Мер Києва розповів, що він був однією з цілей російських диверсантів, які намагалися різними методами примусити представників української влади до співпраці з ворогом.

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– Що потрібно робити? Я говорю тут як очільник Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали, – стверджує Кличко.

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Джерело: Spiegel
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