Після 24 лютого було викрадено понад 30 мерів, з яких семеро зникли безвісти – Кличко
На всій території України після повномасштабного вторгнення 24 лютого російські окупанти викрали понад 30 міських голів, які залишилися у своїх громадах. Семеро осіб з них вважаються зниклими безвісти.
Про це заявив очільник Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко. За його словами, мери були цілями для російських загарбників, щоб примусити працювати з ворогом.
– Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. Семеро з них вважаються зниклими безвісти. Ситуація була важка: якщо ти залишишся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою спільноту та евакуюватися – ви боягуз, – зазначає він.
Мер Києва розповів, що він був однією з цілей російських диверсантів, які намагалися різними методами примусити представників української влади до співпраці з ворогом.
– Що потрібно робити? Я говорю тут як очільник Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали, – стверджує Кличко.