Грудень, 30 в 12:10

30 грудня Львів та область повернулися до графіків погодинних відключень електроенергії.

Це стало можливим завдяки тому, що місцеві енергетики встигли завершити ремонтні роботи після десятої масованої ракетної атаки України 29 грудня.

Нагадаємо, що напередодні російські окупанти випустили по Львівській області шість ракет.

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Чотири українським захисникам вдалося збити.

Решта снарядів влучили в електропідстанцію. Через це 90% Львова залишилася без світла.

В обласному центрі не курсували трамваї та тролейбуси, а об’єкти критичної інфраструктури перейшли на роботу дизель-генераторів.

Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про свій будинок можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

– Якщо в графіку відключень вказано Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.

Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

Джерело: Максим Козицький