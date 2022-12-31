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Факти / Україна / Суспільство

Які АЗС в Україні працюватимуть під час блекауту: перелік і карта заправок

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ріст цін на АЗС
Фото: Depositphotos

У НАК Нафтогаз України оприлюднили список автозаправних станцій, які працюватимуть у разі повної відсутності постачання електрики (блекауту).

Відповідне обладнання, зокрема, генератори та інші альтернативні джерела світла мають понад півтисячі АЗС, які працюють у Києві та 20 областях України.

Переглянути повний список АЗС, які працюватимуть під час блекауту, можна за посиланням на сайті Нафтогазу.

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Power Drive — це актуальний перелік АЗС брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, які мають генератори та інше необхідне обладнання.

У Нафтогазі зазначають, що вже повністю незалежні від відключень електроенергії 579 АЗС в усіх регіонах України. Перелік станцій постійно розширюється та доповнюється, додають у компанії.

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