Які АЗС в Україні працюватимуть під час блекауту: перелік і карта заправок
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У НАК Нафтогаз України оприлюднили список автозаправних станцій, які працюватимуть у разі повної відсутності постачання електрики (блекауту).
Відповідне обладнання, зокрема, генератори та інші альтернативні джерела світла мають понад півтисячі АЗС, які працюють у Києві та 20 областях України.
Переглянути повний список АЗС, які працюватимуть під час блекауту, можна за посиланням на сайті Нафтогазу.
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Power Drive — це актуальний перелік АЗС брендів U.GO та Укрнафта, що є частиною Групи Нафтогаз, які мають генератори та інше необхідне обладнання.
У Нафтогазі зазначають, що вже повністю незалежні від відключень електроенергії 579 АЗС в усіх регіонах України. Перелік станцій постійно розширюється та доповнюється, додають у компанії.