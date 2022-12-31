Графік роботи Укрпошти на свята: що відомо

Грудень, 31 в 12:27

Сьогодні, 31 грудня, у переддень Нового року, відділення Укрпошти працюють за стандартним графіком.

Про це повідомили в підприємстві поштового зв’язку.

1 січня відділення Укрпошти не працюватимуть.

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Так само зачиненими будуть відділення й 7 січня.

Однак, варто зауважити, що більш детальну інформацію про роботу відділення, що вас цікавить, можна з’ясувати на сайті Укрпошти в розділі Відділення (вказавши назву міста чи індекс) або в контакт-центрі за номером 0-800-300-545.

Джерело: Укрпошта

Фото: Укрпошта