Графік роботи Укрпошти на свята: що відомо
Сьогодні, 31 грудня, у переддень Нового року, відділення Укрпошти працюють за стандартним графіком.
Про це повідомили в підприємстві поштового зв’язку.
1 січня відділення Укрпошти не працюватимуть.
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Так само зачиненими будуть відділення й 7 січня.
Однак, варто зауважити, що більш детальну інформацію про роботу відділення, що вас цікавить, можна з’ясувати на сайті Укрпошти в розділі Відділення (вказавши назву міста чи індекс) або в контакт-центрі за номером 0-800-300-545.
Джерело: Укрпошта
Фото: Укрпошта