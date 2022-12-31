Грудень, 31 в 19:30

Комендантську годину в новорічну ніч не скасовуватимуть, оскільки в Україні триває воєнний стан.

Очільник Національної поліції Ігор Клименко розповів, що чекає на порушників комендантської години на Новий рік та якою буде реакція поліції на використання громадянами піротехніки.

Про комендантську годину на Новий рік

Клименко зазначив, що комендантську годину встановлюють військові адміністрації.

Зараз дивляться

— Ці обмеження наразі не скасовувалися. Взагалі, у кожному регіоні встановлено свій період комендантської годин в залежності від оперативної обстановки. Тобто обмеження є і, відповідно, їх потрібно дотримуватися, незважаючи на святкові дні.

Про відповідальність за святкування вночі у публічних місцях

Він наголосив, що у країні воєнний стан і люди мають це розуміти. В разі порушення комендантської години таких осіб може зупинити патруль для перевірки особи.

— Важливо мати з собою завжди документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції.

Він підкреслив, що це необхідна процедура, адже особа може знаходитися в офіційному розшуку або бути ймовірно причетною до незаконної діяльності. Однак, якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили та все гаразд, то після попередження людину відпускають.

Глава Нацполіції наголосив, що йдеться виключно про перевірку документів.

— За обґрунтованої потреби ще можуть провести поверхневий огляд громадян, автомобілів. Якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності і є законні підстави, то можуть і затримати. Це ж все індивідуально. Ми ж розуміємо, що у суспільстві живуть не лише законослухняні люди.

За його словами, відсутність документів можуть стати ризиком провести новорічну ніч у підрозділі поліції.

Про заборону використання піротехніки

Клименко наголосив, що реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону.

— Заборона не лише на використання, а й на продаж. Відповідальність передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі. Найлегше покарання – штраф у декілька сотень гривень, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то і там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами.

Він наголосив, що піротехніка зараз – це не про святкування, а нагадування про вибухи. Клименко закликав подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки: після перемоги будемо запускати салюти разом.