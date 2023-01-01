Січень, 01 в 20:32

Росіяни, попри новорічні свята, продовжують обстрілювати Україну за допомогою крилатих ракет, а також атакувати нас з РСЗО та БПЛА.

Це впливає на вимкнення світла по Україні, хоча в Укренерго повідомляють, що ситуація в енергосистемі залишається контрольованою і аварійні вимкнення світла не застосовуються.

Енергетики роблять все можливе, щоб графіки вимкнення світла не застосовувались протягом новорічних свят.

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Що повідомляють про ситуацію зі світлом в енергокомпанії Києва та обленерго Київської, Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської та Миколаївської областей 2 січня 2023 року – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

ДТЕК Київські електромережі повідомляє, що екстренні вимкнення світла у Києві наразі скасовані. Натомість діють стабілізаційні графіки відключення світла, що складаються з білого (коли електрика є), сірого (коли її немає) та світло-сірого кольору (коли можливі відключення).

Розклад вимкнення світла опублікований за цим посиланням. Щоб дізнатись години відключень електрики почніть вводити свою адресу українською.

Київська область

Також скасовані екстренні вимкнення світла у Київській області. Енергокомпанія ДТЕК Київські регіональні електромережі запровадила тут планові графіки вимкнення світла.

Ситуацію зі світлом за конкретною адресою можна за цим посиланням. Тут опубліковано таблицю з групами, яким вимикатиме світло оператор системи розподілу ДТЕК.

У випадку, якщо виникне необхідність терміново ввести аварійні відключення світла в Київській області, ознайомитись з ними можна буде за цим посиланням.

Харківська область

У обленерго Харківської області повідомили оновлені графіки вимкнень світла, згідно яких передбачено 12 черг серед споживачів. Початок кожної з черг змінюється щотижня.

Щоб переглянути чергу відключення світла для конкретної адреси необхідно:

Відкрити цю форму . Обрати за списком свій населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки буде видно внизу.

Також Харківобленерго пропонує налаштувати повідомлення про відключення за номером телефону чи особовим рахунком.

Детальніше про це можна дізнатись за цим посиланням.

Львівська область

Львівобленерго не змінює запроваджені раніше графіки погодинних вимкнень світла – там розподілили споживачів електроенергії на три групи. Кожному абоненту у різні дні тижня вимикають світло по чотири години за раз.

Окремо за добу зарезервовано години, коли світло можуть вимкнути у разі необхідності.

Стабільно електроенергія у Львівській області 2 січня постачатиметься двічі на добу по чотири години (8 годин).

Перелік графіків для різних груп львів’ян можна подивитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго скасувала усі обмеження з вимкненнями світла, проте ситуація зі світлом на 2 січня наразі невідома.

У випадку, якщо обленерго повернеться до графіків, дізнатись свою чергу в рамках планових знеструмлень у Вінницькій області можна буде за цим посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна буде за цим посиланням.

Крім того, переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

Обленерго в Чернігівській області дотримується планових вимкнень світла.

Регіон поділили на три групи за кольорами – жовтий, синій та зелений.

Щоб дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи, перейдіть за цим посиланням.

Графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, опублікований за цим посиланням.

А за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Полтавська область

У Полтавській області обленерго оновило стабілізаційні графіки відключень електроенергії на січень 2023 року.

Ознайомитися з ситуацією зі стабілізаційними відключеннями світла в Полтавській області у січні можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельниччини дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами.

Пошук відключення світла за своєю адресою можна провести за цим посиланням.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

На 2 січня Тернопільобленерго має дотримуватись графіка, який був оновлений після 1 січня.

Електроенергію подають споживачам, розподіленим на три групи. У кожної – свій час відключень світла. Переглянути графік можна за цим посиланням.

З 8 січня графіки планових вимкнень світла будуть змінені.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області обленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Сумиобленерго публікують дані щодо стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та Сумській області на 2 січня. Там передбачено три черги споживачів. Графіки вимкнення світла у Сумах можна переглянути за цим посиланням, натиснувши на “Графіки погодинних відключень (ГПВ)”. Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Миколаївська область

В Миколаєві та області дотримуються стабілізаційних графіків відключень, які опублікував очільник ОВА Віталій Кім. В них передбачено три черги, кожна з яких має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, щоразу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Графік відключень світла в Миколаєві опублікований за цим посиланням.

Інші регіони

Тим часом у Запорізькій, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Житомирській областях теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Проте регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 2 січня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Запоріжжяобленерго, Закарпаттяобленерго, Волиньобленерго, Прикарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.