Січень, 02 в 19:13

У новорічну ніч до поліції надійшло 77 повідомлень щодо використання піротехнічних засобів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник очільника МВС України Євген Єнін. Він зазначив, що 1 січня до поліції звернулися 29 тис. громадян.

– У новорічну ніч надійшло 77 повідомлень щодо використання піротехнічних засобів. З них найбільше в Києві (близько 22), решта – в Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській, Вінницькій та інших областях. Загалом повідомлення про використання піротехніки були зафіксовані у 17 областях. Деяких охочих запускати салюти вже затримали, – сказав він.

У новорічну ніч в Україні було затримано 102 порушника комендантської години. З усіма правоохоронці провели профілактичні бесіди.

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За словами Єніна, всі охочі запускати салюти каялися під час затримання.

Раніше стало відомо, що у Києві затримали чоловіка, який запускав салюти у новорічну ніч. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, в Україні заборонено використовувати піротехнічні вироби під час дії воєнного стану.

Громадян, які ігноруватимуть обмеження, будуть притягувати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.