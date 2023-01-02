Виплати героям України та кавалерам орденів вступили в силу з 1 січня: скільки мають давати

Січень, 02 в 12:44

Міністерство оборони повідомляє, що з 1 січня 2023 року набрав чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка, лицарям ордена Богдана Хмельницького та кавалерам ордена За мужність.

Скільки грошей отримуватимуть захисники раз на місяць:

Герої України з орденом Золота Зірка – три мінімальні зарплати або 20 100 грн;

Лицарі ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів – дві мінімальні зарплати або 13 400 грн;

Кавалери ордена За мужність трьох ступенів – одну мінімальну зарплату або 6 700 грн.

Також встановлена щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від однієї до трьох мінімальних зарплат членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, лицарів ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена За мужність трьох ступенів (повні кавалери).