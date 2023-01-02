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Виплати героям України та кавалерам орденів вступили в силу з 1 січня: скільки мають давати

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Виплати героям України та кавалерам орденів вступили в силу з 1 січня: скільки мають давати
Фото: Міноборони

Міністерство оборони повідомляє, що з 1 січня 2023 року набрав чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка, лицарям ордена Богдана Хмельницького та кавалерам ордена За мужність.

Скільки грошей отримуватимуть захисники раз на місяць:

  • Герої України з орденом Золота Зірка – три мінімальні зарплати або 20 100 грн;
  • Лицарі ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів – дві мінімальні зарплати або 13 400 грн;
  • Кавалери ордена За мужність трьох ступенів – одну мінімальну зарплату або 6 700 грн.

Також встановлена щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від однієї до трьох мінімальних зарплат членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, лицарів ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена За мужність трьох ступенів (повні кавалери).

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Джерело: Міноборони
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