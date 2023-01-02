Січень, 02 в 10:06

2 січня до 16.00 у Івано-Франківській області не буде вимкнень світла за графіками.

– Після 16:00 повернемось до графіків, опублікованих раніше, якщо на той час не буде додаткових вказівок, – зазначили у Прикарпаттяобленерго.

Денний ліміт для Прикарпання – 297,6 МВт. Протягом доби майже у кожній підчерзі є проміжки часу, коли за нормального проходження лімітів електроенергія буде, але у разі їх перевищення будуть вимкнення світла. Ці періоди позначені як можливі вимкнення.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

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Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

1 черга

Підчерга 1.1:

з 11:00 до 15:00, 20:00 до 23:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням;

з 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.2:

з 11:00 до 15:00, 19:00 до 22:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням;

з 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.3:

з 11:00 до 13:00, 19:00 до 23:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням;

з 13:00 до 15:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 1.4:

з 13:00 до 15:00, 19:00 до 23:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням;

з 11:00 до 13:00 – можливі вимкнення.

2 черга

Підчерга 2.1:

з 07:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням;

з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.2:

з 07:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, з 23:00 до 24:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – черга буде з електропостачанням;

з 10:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3:

з 07:00 до 09:00, 15:00 до 19:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням;

з 09:00 до 11:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.4:

з 09:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням;

з 07:00 до 09:00 – можливі вимкнення.

3 черга

Підчерга 3.1 та 3.2:

з 11:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням;

з 21:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 3.3 та 3.4:

з 08:00 до 11:00, 15:00 до 19:00 – черга буде вимкнена;

з 00:00 до 08:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 24:00 – черга буде з електропостачанням.

Окрім того, в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 12:00 та з 17:00 до 20:00.

Можливі вимкнення також з 15:00 до 17:00

Без світла підчерга 4.2 буде з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00.

Можливі вимкнення також з 10:00 до 11:00 та з 18:00 до 19:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.