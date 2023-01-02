Оновлено графіки відключення світла на Закарпатті 2 січня 2023
Закарпаттяобленерго визначило прогнозовані години включення та відключення електроенергії на 31 грудня на території Закарпатської області у рамках лімітів, доведених до області НЕК Укренерго.
Наразі в регіоні діють три черги погодинних відключень і одна додаткова.
Погодинні відключення – це плановані відключення електроенергії, які необхідні для того, щоби зменшити навантаження на мережі та забезпечити стале балансування енергосистеми.
Відключення електроенергії на Закарпатті
Закарпаттяобленерго оприлюднило черги графіків погодинних відключень електроенергії.
Фактичні години відключення та включення можуть бути змінені у разі недотримання граничних величин споживання електричної енергії споживачами Закарпатської області.
Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 2 січня 2023 можна переглянути нижче або за посиланням.
Щодо годин включення/відключення електроенергії 2 січня 2023 року:
- О 07:00 відключають за ГПВ 1 чергу.
- О 08:00 відключають за ГПВ 3 чергу.
- О 09:50 включають за ГПВ 1 чергу, відключають за ГПВ додаткову чергу.
Білий колір – наявне електропостачання;
Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.
Перелік населених пунктів у рамках кожної черги доступний за посиланням.