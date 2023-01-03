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Зірвав бодікамеру та погрожував розправою: на Київщині депутат напав на поліцейських

Валентина Чорна, редакторка стрічки
депутат напав на правоохоронця

У селищі Рокитне на Київщині депутат напав на правоохоронців.

Як повідомили у поліції Київської області, це сталося 24 грудня поблизу АЗС. Автівку з нетверезим водієм за кермом поліцейські зупинили в комендантську годину.

Незабаром на місце приїхав 65-річний депутат, який спровокував конфлікт.

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– Депутат агресивно себе поводив по відношенню до силовиків, законним вимогам яких чинив непокору, зірвав нагрудну бодікамеру та пошкодив її, водночас погрожуючи поліцейським фізичною розправою. При спробі затримання депутат чинив опір та втік з місця події, – повідомили у поліції.

Слідчі, за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.345 ККУ].

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Джерело: Нацполіція
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