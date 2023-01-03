Січень, 03 в 15:56

Попри температурні рекорди на початку січня, спричинені, зокрема, проривом на територію України теплих повітряних мас з Африки, зима триває і не за горами значне похолодання, попереджає синоптик Наталя Діденко.

За її словами, завтра, 4 січня, хоча ще й переважатиме тепла погода, проте вже без рекордів, а максимальна температура становитиме в більшості областей +2…+8, на Півдні та Заході – до +5…+11. Серйозні опади малоймовірні.

Щодо Києва, то у столиці в середу почнеться поступове похолодання – впродовж дня +3…+5 градусів.

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– Надалі температура повітря знижуватиметься, пік припаде на 6-9 січня. Опади спочатку з’являться у вигляді дощу, потім перейдуть у мокрий сніг та сніг. Найхолоднішими у різдвяні дні та ночі будуть Північ, частина Центру, яка ближча до Сходу, та Схід України, вночі, ймовірно, до -10.. -16 градусів, – наголосила Діденко.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що на Різдво 2023 в Україні подекуди буде до -18 градусів.

Зокрема, найхолодніша різдвяна ніч очікується у Сумській та Чернігівській областях.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 1 та 2 січня зафіксувала температурні рекорди у Києві.

Зокрема, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у столиці сягнула +10,3°С, що відповідає погоді середини квітня. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8 градуса.

Наступного дня, 2 січня, у Києві зафіксовано +9,4°С – це на 3,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 2007 року, а кліматична норма перевищена на 12,9 градуса.