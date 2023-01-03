Січень, 03 в 14:18

Львів та область у вівторок, 3 січня, повернулися до графіків погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

– Наразі електроенергію отримують усі споживачі. Від 14:00 до 23:00 почне діяти графік погодинних відключень – відповідно до розпорядження диспетчерського центру НЕК Укренерго, – пояснив він.

Нагадаємо, що днями російські окупанти випустили по Львівській області шість ракет.

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Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про свій будинок можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

– Якщо в графіку відключень вказано Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.

Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

Джерело: Максим Козицький