Львів та область повернулися до графіків погодинних відключень після послаблень
Львів та область у вівторок, 3 січня, повернулися до графіків погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
– Наразі електроенергію отримують усі споживачі. Від 14:00 до 23:00 почне діяти графік погодинних відключень – відповідно до розпорядження диспетчерського центру НЕК Укренерго, – пояснив він.
Нагадаємо, що днями російські окупанти випустили по Львівській області шість ракет.
Чотири українським захисникам вдалося збити.
Решта снарядів влучили в електропідстанцію. Через це 90% Львова залишилася без світла.
В обласному центрі не курсували трамваї та тролейбуси, а об’єкти критичної інфраструктури перейшли на роботу дизель-генераторів.
Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області
Знайти інформацію про свій будинок можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.
Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:
- зелений колір – електроенергія подається;
- помаранчевий колір – електроенергія відсутня;
- білий колір – можливе відключення в разі необхідності.
– Якщо в графіку відключень вказано Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.
Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.
Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.
Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.
Джерело: Максим Козицький