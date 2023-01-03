Січень, 03 в 17:02

У Мінцифри повідомляють, що передали провайдерам батареї SBL, завдяки яким тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 год після відключень світла.

– Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям – бути на зв’язку з рідними та знати останні новини, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України, однак переважно йдеться про Харківську, Донецьку, Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську області.

Зазначається, що це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.