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Факти / Україна / Суспільство

Жителі шести областей матимуть інтернет від 10 до 12 годин після відключення світла – Мінцифри

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Жителі шести областей матимуть інтернет від 10 до 12 годин після відключення світла – Мінцифри

У Мінцифри повідомляють, що передали провайдерам батареї SBL, завдяки яким тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 год після відключень світла.

– Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям – бути на зв’язку з рідними та знати останні новини, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України, однак переважно йдеться про Харківську, Донецьку, Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську області.

Зазначається, що це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.

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