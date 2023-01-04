На портал Дія повернули довідку з Держреєстру речових прав: що це дає

Січень, 04 в 15:45

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на портал Дія повернули довідку з Державного реєстру речових прав, яка підтверджує, що ви є власником нерухомості.

Про це Федоров написав у себе в Telegram.

– До повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців. За місяць від запуску на порталі Дія довідку отримали майже 18 тис. разів, – розповів він.

Міністр зазначив, що довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатись, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника.

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Крім того вона знадобиться задля подальшої оцінки й відшкодування пошкодженого чи знищеного росіянами майна.

Зазначається, що реєстри призупинили роботу після 24 лютого в цілях безпеки, однак з травня вони знов запрацювали.

– За цей час ми покращили послугу. Тепер отримати довідку можна всього за 5 секунд, – розповів міністр.

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Джерело: Михайло Федоров