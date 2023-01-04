Пенсійному фонду можуть передати функції з виплати допомоги по безробіттю – законопроєкт

Січень, 04 в 13:55

У Верховній Раді 2 січня зареєстровано законопроєкт №8331, яким пропонується передати Пенсійному фонду України функції з виплати допомоги по безробіттю, які наразі здійснює Державна служба зайнятості.

Автор законодавчої ініціативи – народний депутат Михайло Папієв – переконує, що ухвалення відповідного документу дозволить завершити об’єднання органів управління чотирма видами соціального страхування в одній установі – Пенсійному фонді, а уніфікація адміністрування усіх виплат в одному органі значно спростить процедури їх отримання.

– Для нарахування та виплати допомоги по безробіттю особа не звертатиметься до Пенсійного фонду, передача інформації про надання особі статусу безробітного та припинення цього статусу з Державної служби зайнятості буде здійснюватися автоматизовано, – йдеться у пояснювальній записці.

Окрім того, нарахування допомоги по безробіттю проводитиметься на основі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, який містить інформацію про заробітну плату людини та її страховий стаж.

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Наголошується також, що реалізація закону дозволить скоротити адміністративні видатки за рахунок перегляду управлінських функцій.

З 1 січня 2023 року Пенсійний фонд виплачує лікарняні, допомогу по вагітності та пологах, на поховання, одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, членам їх сімей.