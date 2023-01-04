Розуміємо, що це неминуче: Арестович про три сценарії наступу Росії

Січень, 04 в 0:53

Україна розуміє, що повторна спроба наступу армії Російської Федерації практично неминуча. Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення РФ.

– Тверезі російські голови серед генералітету й аналітиків кажуть: мовляв, хлопці, у нас попередній наступ, де була еліта еліт, усе лягло, ну що ж ви хочете повторити цей трюк? Надійнішого способу поховати 200 тис. осіб ви не знайдете. Може, давайте окстимося якось? Їх запитують: а як? Ось є середній варіант: будемо наступати на Запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, пощупаємо Харківський, тому що Запорізький суміжний із Донецьким, а Харківський – із Луганським. Зрозуміло, куди ці тисячі використати.

За його словами, найреалістичніший варіант для РФ – кинути всі сили та особовий склад армії на Донецький і Луганський напрямки. Однак і тоді російська пропаганда працюватиме на повну силу, щоб виправдати цілі “спецоперації”, як називають громадяни РФ війну проти України.

– І є зовсім тверезі голови, які кажуть: хлопці, не розмахуймося, ми вже проходили це і Запоріжжя, і Харків, і все решта, он Бахмут із Лисичанськом не можемо взяти. Мовляв, давайте все кинемо на Донецьку і Луганську області, відіб’ємо їх, якщо вийде. І тоді вони зможуть оголосити, що це і були цілі “спецоперації”, що рятували “ЛНР” і “ДНР”, а ось цей захід під Київ, Чернігів, Суми, Херсон – це потрібно було, щоб розгромити “підступні” угруповання НАТО, які вже були готові атакувати нещасні “ДНР”, “ЛНР”, Крим. Ми розгромили їх, відійшли, ось зараз захищаємо кордони, а приймали ми чотири області до складу для того, щоб було чим торгуватися, щоб Захід знав.

Зараз дивляться

Арестович запевняє, що воїни Збройних сил України готові до нового наступу РФ у всіх варіантах. Однак є сумніви щодо того, чи зможе РФ забезпечити особовий склад армії озброєнням, військовою технікою, їжею, водою та провести якісні навчання.

– Ми розуміємо, що наступ неминучий. Ми до нього готові в усіх варіантах. Подивимося, чи зможуть вони зібрати нові 200-300 тис. осіб. У мене не викликає жодних сумнівів спроба це зробити. Але викликає сумніви, де вони візьмуть озброєння та військову техніку, чим вони їх збираються забезпечувати, годувати, і якість підготовки взагалі всього цього складу, якщо буде третє двох-трьох сот тисячне угруповання.

Джерело: Фейгін Live