Уряд посилив роль Prozorro в публічних закупівлях та спростив їх для бізнесу – Надія Бігун

Січень, 04 в 13:23

Уряд посилив роль Prozorro в публічних закупівлях, спростив закупівлі для бізнесу і стимулює пропозиції з найменшою ціною.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

– Скасовується лише один елемент в процедурі, коли суб‘єкти торгуються, – аукціон. Ми зробили це на прохання бізнесу: через блекаут часто підприємці не можуть брати участь в аукціонах, коли треба робити ставки на пониження за 2 хв. Ми перевірили: станом на кінець року 42% торгів завершилися неуспішно. В середньому 66% торгів мали лише одну пропозицію, і станом на кінець року ця цифра виросла до 88%. Найбільші складнощі відчувають малі та середні компанії, які не можуть швидко інвестувати в супутниковий інтернет та генератор, – розповіла Надія Бігун.

На її думку, цілком логічно зробити наголос на найпершій ставці, на підготовку до якої у компаній є 7 днів. Саме цим уряд стимулює дати найкращу пропозицію в нульовому раунді, що врешті дозволить економити бюджетні кошти.

Зараз дивляться

– Відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі, застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим. Також, згідно з рекомендаціями Світового Банку, Prozorro вже почав реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів. Система державних закупівель буде розвиватися. З’являтимуться нові процедури, які більш зручні для донорів, замовників та виконавців проєктів з відбудови. Тому новин буде багато. При цьому головний принцип – відкритість і чесна конкуренція – завжди лишатиметься незмінним, – вважає Надія Бігун.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України тимчасово змінив правила проведення торгів, про що йдеться у постанові уряду №1495 від 30 грудня 2022 р.

За словами першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, в умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні, а рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель.