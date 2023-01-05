Компенсація за житло ВПО 2023: хто має право та як отримати
Українці, які безплатно прихистили у себе в оселі внутрішньо переміщених осіб, мають право на державну фінансову підтримку, для компенсації витрат на комунальні послуги.
Хто може претендувати на компенсацію за житло для ВПО та як отримати виплати, читайте в нашому матеріалі.
Хто може отримати компенсацію за житло ВПО
Компенсація надається фізичним особам:
- громадянам України віком від 18 років, які є власниками житла або їх представниками;
- наймачам (орендарям) житла державної або комунальної власності;
- спадкоємцям, які прийняли спадщину та безоплатно розміщують в цих приміщеннях ВПО, крім членів своєї родини.
Як отримати компенсацію за житло для ВПО 2023
Українці, що розмістили у себе вдома ВПО, повинні не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення подати заяву в довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, держадміністрації або відповідної військової адміністрації за місцем проживання ВПО.
У заяві потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кожної з ВПО.
Подати заяву можна як у паперовій формі, так і в електронній формі, шляхом надсилання на електронну адресу, визначену відповідним виконавчим органом.
Якщо ви подаєте паперову заяву, то до неї маєте додати:
- документ, який посвідчує його особу;
- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.
У разі подання заяви в електронній формі до такої заяви додаються електронні копії (фотокопії) зазначених документів.
Заява розглядається протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.
Коли ВПО переїжджатимуть від вас, ви повинні в той же день подати в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб.
Розмір компенсації 2023
Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких у вас жили внутрішньо переміщені особи. Рахувати потрібно з дня заселення.
За кожну внутрішньо переміщену особу визначена компенсація 14,77 грн/день. Відповідно, якщо одна особа зі статусом ВПО прожила у вас 30 днів, то ви отримаєте 443,10 грн.
Ірина Верещук в ефірі одного з каналів анонсувала збільшення у 2023 році виплат громадянам, які прихистили в себе внутрішніх переселенців. Таке рішення планує ухвалити уряд.
За словами Верещук, компенсація за комунальні послуги для родин, які надали ВПО житло, зросте вдвічі: з 450 грн на одного переселенця до 900 грн.