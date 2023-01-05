Січень, 05 в 5:46

Із 1 січня 2023 року на українців чекає низка змін у різних сферах. Набуде чинності новий державний бюджет, який визначає ключові економічні параметри життя нашої країни.

Що чекає на українців у першому місяці 2023 року – далі в матеріалі.

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата

Через повномасштабну війну в Україні в державному бюджеті на 2023 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Зараз дивляться

З 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 6 700 грн (у місячному розмірі) та 40,46 грн (у погодинному розмірі). Востаннє її підвищували у жовтні 2022 року.

Прожитковий мінімум востаннє зростав у грудні 2022 й залишиться таким же з 1 січня: 2 589 грн на одну особу в розрахунку на місяць.

Для основних соціальних і демографічних груп населення розмір прожиткового мінімуму з 1 січня становитиме:

для дітей віком до 6 років – 2 272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн;

для працездатних осіб – 2 684 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 093 грн.

Отже, розмір соціальних виплат, прив’язаних до прожиткового мінімуму, в січні залишиться таким же, що й у грудні. Йдеться про аліменти, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу одиноким матерям, допомогу на дітей-сиріт, дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, пакунок малюка.

Пенсії та індексація

Розмір мінімальної пенсії залишиться на рівні 2 093 грн, а максимальної – 20 930 грн.

Індексація пенсій у 2023 році планується, проте її зазвичай проводять з 1 березня. Як зазначали в Міністерстві соцполітики, березнева індексація становитиме 5,4%.

Водночас з 1 січня дещо зміняться правила виходу на пенсію. Як відомо, право на призначення пенсії за віком визначається залежно від страхового стажу та становить 60, 63 та 65 років.

Якщо в 2022 році право вийти на пенсію у 60 років мали українці зі страховим стажем не менше 29 років, то з 1 січня 2023 року потрібно вже мати стаж не менше 30 років.

Для виходу на пенсію в 63 роки потрібно буде мати страховий стаж від 20 до 30 років; у 65 років — від 15 до 20 років.

Що буде з тарифами для українців

• Вода та опалення

Протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення в Україні заборонено підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду.

Водночас Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збиралася підняти тарифи на холодну воду та водовідведення. Йдеться про нові тарифи для 32 водоканалів та підприємств з водопостачання.

Перший етап здорожчання планували з 1 січня 2023 року, другий – з 1 липня 2023 року. На першому етапі тариф мав у середньому зрости на 10-30% залежно від регіону.

Рішення розглядалося на засіданні НКРЕКП 27 грудня, однак остаточно затверджене не було. Судячи з повідомлення на сайті комісії, питання про нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення “направлено для доопрацювання (коригування)”.

Тож тарифи на холодну воду та водовідвід з 1 січня 2023 року не зростуть. Тепер варто чекати на нові повідомлення та уточнення комісії з цього питання.

• Електроенергія

Ціни на електроенергію для побутових споживачів не зростуть до 31 березня 2023 року:

індивідуальні побутові споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть 1,44 грн/кВт;

при споживанні понад 250 кВт/год на місяць потрібно буде платити 1,68 грн/кВт год.

Водночас зміняться тарифи на електроенергію для бізнесу (непобутових споживачів). З 1 січня 2023 року кінцева ціна електроенергії для них підвищиться в середньому на 15 копійок за 1 кВт-год.

– У результаті коригування тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт-год, – йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Як пояснив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, йдеться про підвищення тарифу на транспортування електрики магістральними мережами. Це становитиме близько 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу.

– Сьогодні кінцева ціна для більшості українських підприємств коливається в межах 5-6 грн за кВт-год. Сюди входить як ціна виробленої електроенергії на електростанціях, так і тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго, і тариф Укренерго, тобто тариф на передачу магістральними мережами… Йдеться про підвищення тарифу на транспортування магістральними мережами на кілька копійок. Це становить приблизно 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу, — зазначив Кудрицький.

• Газ

Клієнти компанії Нафтогаз України, яка є постачальником останньої надії, з 1 січня продовжать платити за газ 7,96 грн за куб. м.

Вартість “блакитного палива” для побутових споживачів від інших постачальників коливається в межах від 7,70 до 9,99 грн.

Тариф на розподіл природного газу заборонено підвищувати під час воєнного стану.

Автоматичне продовження соціальних виплат

Із 1 січня 2023 року в Україні буде автоматично продовжено низку соціальних виплат. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Йдеться про такі соцвиплати:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей, котрі мають тяжкі захворювання;

дітям, батьки яких не платять аліментів;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;

громадянам, котрі не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Крім того, до 31 грудня 2023 року продовжено перехідний період для щомісячних компенсаційних виплат непрацюючим працездатним громадянам, які доглядають за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку.

Що чекає на ВПО?

Із 1 січня 2023 року буде продовжено автоматичне нарахування допомоги на проживання для ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Внутрішні переселенці продовжать отримувати виплати в розмірі:

3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;

2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій регулярно оновлює перелік громад, переселенці з яких мають право на ці виплати.

В січні 2023 року застосовується перелік, чинний станом на 1 грудня 2022 року. Це громади, які:

розташовані в районах воєнних (бойових) дій;

перебувають у тимчасовій окупації РФ;

перебувають в оточенні.

До нього увійшли 9 областей, 329 громад: Донецька (66 громад), Харківська (56 громад), Дніпропетровська (10 громад), Луганська (37 громад), Запорізька (62 громади), Херсонська (49 громад), Миколаївська (26 громад), Сумська (19 громад), Чернігівська (4 громади).

З 1 лютого 2023 року під час виплат ВПО діятиме перелік територіальних громад, сформований за новим принципом. Йдеться про території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

окуповані РФ, на яких не визначена дата завершення боїв або тимчасової окупації.

До оновленого переліку увійшли території: Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Києва.

Якщо громаду, де проживає переселенець, виключили з переліку, виплати допомоги припиняться через місяць.

Податки для ФОП

Ліміти доходу для ФОП (фізичних осіб-підприємців) на спрощеній системі оподаткування розраховуються від розміру мінімальної зарплати. З 1 січня 2023 року ліміти будуть такими:

для 1 групи – 1 118 900 грн (167 розмірів мінімальної зарплати);

для 2 групи – 5 587 800 грн (834 розміри);

для 3 групи – 7 818 900 грн (1 167 розмірів).

Якщо підприємець перевищить ліміти заробітку, його можуть перевести на загальну систему оподаткування з більшими сумами податків.

Суми єдиного податку для 1 та 2 груп ФОП залежать від розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. У 2023 році суми становитимуть:

для першої групи ФОП – 268,4 грн (10% від прожиткового мінімуму);

для другої групи ФОП – 1 340 грн (20% від мінімальної зарплати).

Розміри єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування у 2023 році будуть такими:

мінімальний ЄСВ – 1 474 грн за місяць (22% від мінімальної зарплати);

максимальний ЄСВ – 22 110 грн за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

Заміна гривневих банкнот

З 1 січня 2023 року Національний банк України почне поступово вилучати з обігу паперові гривневі банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років.

Гривні старого зразка замінять на оновлені банкноти та монети:

обігові монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 грн нового покоління.

Нові тарифи Нової пошти

Компанія Нова пошта підвищує тарифи з січня 2023 року:

1. Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

вагою до 2 кг коштуватиме 50 грн (раніше 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (60 грн);

до 30 кг – 120 грн (80 грн).

2. Відправлення посилки між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг – 70 грн (раніше 60 грн);

до 10 кг – 100 грн (80 грн);

до 30 кг – 140 грн (120 грн).

Вартість доставки документів у фірмовому картонному конверті становитиме 55 грн.

Водночас скасовується додаткова плата у 20 грн за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні.

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Заміна LED-лампочок

З 1 січня 2023 року в Україні стартує програма з безкоштовної заміни лампочок старого зразка на енергозберігаючі LED-лампочки.

Кожен повнолітній українець зможе отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. Все це абсолютно безкоштовно.

Програму реалізовуватимуть через Укрпошту. Механізм заміни буде простим: людині потрібно буде прийти до Укрпошти або залишити заявку на порталі Дія, а потім прийти до відділень поштового оператора і обміняти 5 ламп старого зразка на 5 світлодіодних.

В уряді розраховують знизити таким чином навантаження на енергетичну інфраструктуру України.

Дешевша експрес-доставка до Польщі

З 1 січня Укрпошта на 75% знижує вартість доставки EMS у Польщу.

EMS (Express Mail Service) – це сервіс прискореної міжнародної доставки. Нові тарифи діятимуть і для роздрібних, і для корпоративних клієнтів.

Наприклад, EMS-відправлення вагою до 1 кг з України до Польщі коштуватиме $6, вагою до 10 кг – близько $8,85, а до 20 кг – до $12,5.

Нові правила виплат по лікарняних

З 1 січня фінансування для виплат по лікарняних здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Як пояснили в ПФУ, рішення про виплату лікарняних тепер ухвалюватиме роботодавець чи уповноважені ним особи (раніше була комісія соцстрахування на підприємстві).

Саме нарахування виплат не змінилося: береться відсоток середньої зарплати працівника, із врахуванням тривалості страхового стажу.

Зміни стосуватимуться лікарняних, відкритих після 1 січня 2023 року.

Джерело: Державна податкова служба України, ГазПравда, НКРЕКП