Росія вкотре атакувала одну з ТЕС компанії ДТЕК: є суттєві пошкодження

Січень, 05 в 13:47

Одна з теплових електростанцій компанії ДТЕК у середу, 4 січня, потрапила під обстріл російських окупантів.

Внаслідок атаки загарбників пошкоджено обладнання енергетичного підприємства, проте цього разу ніхто зі співробітників не постраждав.

– Учора Росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання ТЕС, – повідовляє енергокомпанія.

Енергетики відразу після обстрілу оперативно почали ліквідацію наслідків.

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Наразі задля безпеки на таких об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники.

Загалом підприємства ДТЕК Енерго за останні місяці вже 24 рази піддавалися атакам з боку РФ, три енергетики загинули, 26 дістали поранення.

Сьогодні, 5 січня, споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00.