Січень, 05 в 16:57

Після того, як ви отримали повістку, потрібно обов’язково пройти медичний огляд. Військово-лікарська комісія після перевірки стану здоров’я мобілізованого приймає рішення, чи придатні ви до військової служби.

Якщо ви не погоджуєтеся з рішенням ВЛК, його можна оскаржити в досудовому та судовому порядку. Як оскаржити рішення ВЛК – читайте в матеріалі.

Коли і навіщо оскаржують рішення ВЛК

Для встановлення реального ступеня придатності до військової служби військовозобов’язаних, мобілізація яких розпочалася з ініціативи військкомату.

Проходження ВЛК за направленням РТЦК та СП є доленосним етапом для кожного військовозобов’язаного, адже остаточно вирішується питання, чи буде він направлений на військову службу, чи ні.

За словами адвоката Джамала Стаценка, оскаржувати рішення ВЛК, якщо у вас є реальні проблеми зі здоров’ям, можна і навіть потрібно. Адже хронічні або тимчасові захворювання під час виконання бойового завдання можуть наразити на необґрунтовану небезпеку як військовослужбовця, так і його побратимів, що точно нікому не потрібно.

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Як і де оскаржувати рішення ВЛК

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, рішення ВЛК може переглядатися:

Самою ВЛК шляхом повторного або контрольного медичного огляду (п. 2.4.6. Положення).

ВЛК військового комісаріату областей, міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату (п. 2.10.3 Положення).

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися ЦВЛК (Центральною військово-лікарською комісією, що базується у м.Київ).

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства (та 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення).

Які існують підстави для оскарження ВЛК

Перелік таких підстав не може бути вичерпним. Наприклад:

наявність або відсутність захворювання були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувало таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Важливо, що за словами Джамала, вищевказаний алгоритм є дієвим виключно у разі наявності непоміченої хвороби або помилки з боку ВЛК, і аж ніяк не повинен розглядатися як спосіб затягуванню процесу мобілізації з метою ухилення від військового обов’язку.

Як оскаржити ВЛК в позасудовому порядку

В порядку, передбаченому Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, а саме:

Для військовозобов’язаних:

повторний медогляд тією ж самою ВЛК (п.2.4.6);

перегляд рішення ВЛК при обласному військовому комісаріаті (п.2.10.3);

скасування або перегляд попередніх постанов ЦВЛК (п.2.3.4).

Для військовослужбовців:

направлення на повторний медогляд/лікування при гарнізонному госпіталі з наступним встановленням придатності за результатами лікування;

перегляд/зміна рішення позаштатної (гарнізонної) ВЛК – ВЛК регіону (п.2.4.5);

скасування або перегляд попередніх постанов ЦВЛК (п.2.3.4).

За словами експерта, ст. 2, ЗУ Про військовий обов’язок та військову службу чітко вказує, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України.

Відповідно до п.6.9 Положення № 402 (про ВЛК), при медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку.

ВЛК має враховувати їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров’я.

Іншими словами, доки придатність до військової служби не встановлена у визначеному законом порядку, особа не може набути статус військовослужбовця.

Така ж ситуація і з військовими: за наявності достатніх підстав – вони можуть бути визнані непридатними до військової служби з наступним звільненням з такої або обмежено придатними зі справжньою індивідуальною оцінкою їх стану здоров’я з перенаправленням на більш відповідну військову посаду.

Як оскаржити рішення ВЛК і які для цього потрібні документи: інструкція

За словами юриста Поліни Марченко, якщо ви пройшли комісію ВЛК, і у рішенні такої комісії не відображений реальний стан вашого здоров’я, то краще в першу чергу оскаржувати рішення з досудового порядку.

Оскільки, якщо ви не досягнете позитивного результату, то зможете потім звернутися до суду.

Однак якщо ви одразу підете до суду, то ви вже не зможете використати досудовий порядок оскарження.