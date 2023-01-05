Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Як вимикатимуть світло у Полтавській області: графік на 5 січня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
світло, лампочка
Фото: Pixabay

У Полтавській області з 5 січня оновлено графік погодинних відключень електроенергії для споживачів, зокрема внесено зміни до переліку населених пунктів та вулиць.

Полтаваобленерго отримало від Укренерго ліміт потужності 492 МВт, додстатній для відключення 5 січня лише однієї черги споживачів.

Якщо не буде перевищення ліміту, друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Зараз дивляться

Оновлений графік вимкнення світла для Полтавської області на січень 2023 року дивіться нижче або за посиланням.

ГПВ розподіляється на три рівні черги, які вводиться почергово, тривалість перемикання – від 20 до 40 хвилин.

Тут вказано періодичність та тривалість застосування кожної черги, терміни перерв в електропостачанні населених пунктів, окремих житлових масивів, вулиць із зазначенням годин доби.

Дізнатися, до якої черги відноситься ваш будинок або місце роботи, можна нижче або  тут.

Читайте
Енергосистема України відновлюється: де та коли не буде світла 5 січня 2023

Джерело: Полтаваобленерго

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка