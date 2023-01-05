Як вимикатимуть світло у Полтавській області: графік на 5 січня
У Полтавській області з 5 січня оновлено графік погодинних відключень електроенергії для споживачів, зокрема внесено зміни до переліку населених пунктів та вулиць.
Полтаваобленерго отримало від Укренерго ліміт потужності 492 МВт, додстатній для відключення 5 січня лише однієї черги споживачів.
Якщо не буде перевищення ліміту, друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.
Оновлений графік вимкнення світла для Полтавської області на січень 2023 року дивіться нижче або за посиланням.
ГПВ розподіляється на три рівні черги, які вводиться почергово, тривалість перемикання – від 20 до 40 хвилин.
Тут вказано періодичність та тривалість застосування кожної черги, терміни перерв в електропостачанні населених пунктів, окремих житлових масивів, вулиць із зазначенням годин доби.
Дізнатися, до якої черги відноситься ваш будинок або місце роботи, можна нижче або тут.
Джерело: Полтаваобленерго