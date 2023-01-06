Січень, 06 в 10:56

6 січня в Івано-Франківській області почали вимикати світло за графіками з 8.00.

Денний ліміт для Прикарпаття – 305,6 МВт.

Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.

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Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті

1 черга

Підчерга 1.1:

10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00 – черги будуть вимкнені

08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 1.2:

10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00 – черги будуть вимкнені

08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 1.3:

з 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені

з 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 1.4:

з 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені

з 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

2 черга

Підчерга 2.1:

з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 2.2:

з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 2.3:

з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

Підчерга 2.4:

з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням

3 черга

Підчерга 3.1:

з 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – черга буде вимкнена

з 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Підчерга 3.2:

з 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черга буде вимкнена

з 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Підчерга 3.3:

з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена

з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00- можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.4:

з 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена

з 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00- можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням

Окрім того, в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 12:00 та з 17:00 до 20:00.

Можливі вимкнення також із 15:00 до 17:00

Без світла підчерга 4.2 буде з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00.

Можливі вимкнення також з 10:00 до 11:00 та з 18:00 до 19:00.

Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.

Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.

Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.