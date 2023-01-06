Графіки відключення електроенергії на Івано-Франківщині 6 січня 2023
6 січня в Івано-Франківській області почали вимикати світло за графіками з 8.00.
Денний ліміт для Прикарпаття – 305,6 МВт.
Графіки відключень електроенергії застосовуються з метою запобігання порушенням режиму роботи енергосистеми України внаслідок дефіциту електричної потужності, коли нестачу можна передбачити хоча б частково.
Графік погодинних відключень світла на Прикарпатті
1 черга
Підчерга 1.1:
- 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00 – черги будуть вимкнені
- 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 1.2:
- 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00 – черги будуть вимкнені
- 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 1.3:
- з 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені
- з 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 1.4:
- з 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені
- з 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
2 черга
Підчерга 2.1:
- з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 2.2:
- з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені
- з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 2.3:
- з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
Підчерга 2.4:
- з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені
- з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерги будуть з електропостачанням
3 черга
Підчерга 3.1:
- з 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – черга буде вимкнена
- з 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням
Підчерга 3.2:
- з 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черга буде вимкнена
- з 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням
Підчерга 3.3:
- з 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена
- з 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00- можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням.
Підчерга 3.4:
- з 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена
- з 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00- можливі вимкнення
- Решту годин підчерга буде з електропостачанням
Окрім того, в години пікового навантаження до вимкнення може бути застосована 4 черга.
Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 12:00 та з 17:00 до 20:00.
Можливі вимкнення також із 15:00 до 17:00
Без світла підчерга 4.2 буде з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00.
Можливі вимкнення також з 10:00 до 11:00 та з 18:00 до 19:00.
Час увімкнень та вимкнень може відрізнятись на 10-15 хв, необхідних для того, щоб перемкнути черги за командою диспетчера.
Години та дні тижня вимкнення світла для кожної з груп дивіться за посиланням.
Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна на сайті обленерго та у чат-боті Viber.
Щоб подивитися графіки вимкнень, потрібно зареєструватися у чат-боті компанії у Viber, натиснути на свій особовий рахунок, потім — на кнопку Відсутнє світло та Графік аварійних вимкнень. Для активних користувачів цього боту реєстрація не потрібна.